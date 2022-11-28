Резніков розповів, скільки жінок-військових загинули на фронті

На передовій зараз перебуває понад п’ять тисяч жінок

В українській армії служить велика кількість жінок, і за відсотком представниць "слабкої" статі в лавах збройних сил Україна перевершує багато країн НАТО. Однак через повномасштабну війну багато хто віддав життя на полях битви.

Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час виступу на шостому жіночому форумі, наразі службу в лавах ЗСУ проходить 59 786 жінок, з них лише 18 тисяч займає цивільні посади.

41 тисяча, що залишилися, займає безпосередньо військові посади, а п’ять тисяч з них знаходяться на передовій.

За словами міністра, всього з початку вторгнення 101 жінка-військовослужбовець загинула, ще 100 отримали поранення і 50 вважаються зниклими безвісти.

Він також зазначив, що 350 жінок було відзначено державними нагородами, дві з них Інна Дереусова та Катерина Ступицька отримали звання Героя України посмертно.

Резніков також додав, що наразі група Міноборони завершує розробку спеціальних моделей жіночих бронежилетів та жіночої уніформи. Після проведення всіх перевірок вони будуть замовлені та закуплені в українських підприємств, які погодились їх виробляти.

Нагадаємо, парамедик та пресофіцер ЗСУ Маргарита Рівчаченко напередодні відверто розповіла, чого чекати жінкам, які погодилися пов’язати своє життя з українською армією.