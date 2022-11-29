Ракет у росії повно, але не для всіх завдань: експерт розповів, на що їх точно не вистачить.

Експерт розповів, як Росія отримує комплектуючі для нових ракет

У зв’язку з масштабними російськими ракетними атаками в мережі не перестає бути актуальним питання, скільки даної зброї залишилося в арсеналі Росії. Проте директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь вважає, що ракет у росії, як і раніше, достатньо.

В інтерв’ю виданню РБК-Україна військовий експерт розповів, що, на його думку, реально сказати, скільки у росіян залишилося ракет ніхто не може.

"Навіть самі росіяни. Тому що ці запаси радянські, вони формуються із запасів ракет, збудованих у 1960-х роках, 1970-х, 1980-х, потім уже, я думаю, менше випускали", — зазначив Самусь.

Самусь зазначив, що саме в радянський період у росії створювалася найбільша кількість ракет, і до війни в Україні їх було використано не так багато.

"Щось використовували в Сирії, але оскільки там росіяни мали панування в повітрі, то вони просто застосовували повітряні бомбардування прямо на ціль. Там не було потужної ППО", — сказав експерт.

В Україні ж, підкреслює Самусь, ситуація кардинально відрізняється від сирійської, оскільки росія не завоювала панування в повітрі і замість обстрілу літаками росіянам доводиться використовувати стратегічні крилаті ракети.

"Скільки у них їх є? Я думаю, багато, на жаль. Але уявіть собі, що ракета близько 50 років лежала на складі: її треба в будь-якому разі запустити на тестування, перевірити її компоненти", — передає видання слова Самуся.

Також Самусь відповів на популярне питання про те, де росія бере комплектуючі. За його словами, окупанти можуть їх брати просто займаючись так званим "технічним канібалізмом". Тобто розбирати свої великі запаси ракет на запчастини для створення нових.

"Тому я думаю, що вони вже застосували кілька тисяч ракет проти України, але сподіватися на те, що основний запас закінчився, я не став би", — Самусь.

Резюмуючи вищесказане Самусь заявив, що очевидно зараз керівництво росії йде ва-банк, оскільки їх запаси боєготових ракет реально вичерпуються.

"А раптом виникне інша загроза, крім України? Раптом Китай почне дії, які загрожуватимуть національній безпеці росії? Чи вистачить у них ракет для такої ситуації? Я впевнений, що вже немає. у Росії достатньо ракет. Якщо говорити про проведення якоїсь стратегічної операції – то, вочевидь, немає", — сказав Самусь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що масований обстріл української енергосистеми дав цікавий ефект, який є ще одним проколом для кремля.

Також ми повідомляли, що після чергового російського ракетного удару в Україні настав блекаут.