Французький HIMARS для України: чим нові ракетні системи ЗСУ здивують росіян на полі бою

Французькі РСЗВ прибули в Україну, чому це важливо

Україна продовжує отримувати військову техніку від західних партнерів — у вівторок, 29 листопада, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ЗСУ отримали французькі реактивні системи залпового вогню LRU M270, здатні бити на 85 км.

Ця система є французьким варіантом американської РСЗВ М270 та М142, більш відомої українцям як HIMARS, але має низку відмінностей від неї, які восени будуть для ЗСУ навіть кращими.

Так, LRU M270 являє собою гусеничний варіант РСЗВ, тобто здатна пересуватися не тільки дорогами, як колісний HIMARS, але і бездоріжжям, тобто більш прохідна. В умовах бездоріжжя, снігу та інших несприятливих погодних факторів гусенична техніка для ЗСУ може виявитися навіть кориснішою за колісну.

Крім того, якщо HIMARS може нести всього 6 ракет, що б’ють на відстань до 85 км, то французький LRU M270 може нести до 12 таких високоточних і далекобійних ракет.

Як працює LRU M270

Поступається французький HIMARS своєму американському аналогу лише в одному — він не здатний нести на собі оперативно-тактичну ракету ATACMS, яка може вдарити на дальність до 300 км і дістати, наприклад, Сімферополь або Севастопольську бухту в окупованому Криму.

Хоча офіційно ATACMS Україні й не передавався, але президент США Джозеф Байден вже сказав одну дивну фразу, яку можна витлумачити як те, що подібні ракети в Україні таки є.