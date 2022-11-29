Рус

Starlink підвищує тарифи для українців: стало відомо, чи торкнеться це армії

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Маск не полишає надії заробляти на українських користувачах Новина оновлена 29 листопада 2022, 23:45
Маск не полишає надії заробляти на українських користувачах

Андрій Соломаха розказав "Телеграфу", які саме абоненти платитимуть більше

Підвищення тарифів для українських абонентів з $60 до $75, про яке оголосила компанія Ілона Маска Starlink, торкнеться виключно фізичних осіб та не стосуватиметься терміналів і послуг, які раніше постачались українським військовим Міністерством оборони.

Про це в коментарі "Телеграфу" розказав член правління Інтернет асоціації України Андрій Соломаха, оцінюючи рішення американського підприємства.

"Стосовно Міноборони, термінали йдуть військовим безкоштовно і там немає абонентської плати. Підвищення стосується тільки фізичних осіб, які офіційно купують термінали з доставкою на територію України з абонплатою", — каже він.

Соломаха нагадав, що з початку російського вторгнення загалом було три лінії поставок Starlink в Україну: "військова — через Міноборони, через Мінцифри (яке їх розповсюджувало серед провайдерів для зв'язку на випадок аварій), і придбання фізособами".

"По лінії армії і Мінцифри вони розповсюджувались безкоштовно і без абонентської плати", — пояснив член правління ІнАУ.

Коментуючи завезення на українську територію терміналів Starlink волонтерами, в тому числі для потреб ЗСУ, Соломаха уточнив, що з волонтерськими кейсами "дещо інша історія".

"Вони доставляли їх в Україну, коли для приватних осіб неможливо було офіційно придбати. Тобто спочатку їх купували для території Польщі, потім відв`язували їх (писали листи в Starlink, що термінал переміщується на територію України і просили його розблокувати для української локації). І волонтери возили їх саме таким чином. Потім вже ці термінали находили і для армії, і для цивільної інфраструктури. Більшість були для армії. І вони були з абонплатою. Тому що це було приватне придбання і переміщено на територію України чи з Польщі, чи з Угорщини, чи звідти, де їх ще закуповували", — зазначив Соломаха.

Оцінюючи цінову політику Starlink, він також нагадав, що "з самого початку абонплата для всіх позиціонувалася в розмірі $100, і лише не так давно вона була знижена до $60". Відтак, за його словами, здорожчення на $15 не є чимось надзвичайним.

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск відмовлявся від подальшого фінансування терміналів інтернет-зв’язку Starlink в Україні. У зв’язку з цим SpaceX зверталася до Міноборони США з проханням взяти на себе забезпечення цих послуг для нашої країни.

До того Маск стверджував, що допомога Україні коштувала його компанії 80 млн доларів, а до кінця 2022 року сума витрат його підприємства SpaceX досягне і навіть перевищить $100 млн.

Теги:
#Інтернет #Тарифи #Ілон Маск #ЗСУ #Starlink