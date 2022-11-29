Starlink підвищує тарифи для українців: стало відомо, чи торкнеться це армії

Андрій Соломаха розказав "Телеграфу", які саме абоненти платитимуть більше

Підвищення тарифів для українських абонентів з $60 до $75, про яке оголосила компанія Ілона Маска Starlink, торкнеться виключно фізичних осіб та не стосуватиметься терміналів і послуг, які раніше постачались українським військовим Міністерством оборони.

Про це в коментарі "Телеграфу" розказав член правління Інтернет асоціації України Андрій Соломаха, оцінюючи рішення американського підприємства.

"Стосовно Міноборони, термінали йдуть військовим безкоштовно і там немає абонентської плати. Підвищення стосується тільки фізичних осіб, які офіційно купують термінали з доставкою на територію України з абонплатою", — каже він.

Соломаха нагадав, що з початку російського вторгнення загалом було три лінії поставок Starlink в Україну: "військова — через Міноборони, через Мінцифри (яке їх розповсюджувало серед провайдерів для зв'язку на випадок аварій), і придбання фізособами".

"По лінії армії і Мінцифри вони розповсюджувались безкоштовно і без абонентської плати", — пояснив член правління ІнАУ.

Коментуючи завезення на українську територію терміналів Starlink волонтерами, в тому числі для потреб ЗСУ, Соломаха уточнив, що з волонтерськими кейсами "дещо інша історія".

"Вони доставляли їх в Україну, коли для приватних осіб неможливо було офіційно придбати. Тобто спочатку їх купували для території Польщі, потім відв`язували їх (писали листи в Starlink, що термінал переміщується на територію України і просили його розблокувати для української локації). І волонтери возили їх саме таким чином. Потім вже ці термінали находили і для армії, і для цивільної інфраструктури. Більшість були для армії. І вони були з абонплатою. Тому що це було приватне придбання і переміщено на територію України чи з Польщі, чи з Угорщини, чи звідти, де їх ще закуповували", — зазначив Соломаха.

Оцінюючи цінову політику Starlink, він також нагадав, що "з самого початку абонплата для всіх позиціонувалася в розмірі $100, і лише не так давно вона була знижена до $60". Відтак, за його словами, здорожчення на $15 не є чимось надзвичайним.

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск відмовлявся від подальшого фінансування терміналів інтернет-зв’язку Starlink в Україні. У зв’язку з цим SpaceX зверталася до Міноборони США з проханням взяти на себе забезпечення цих послуг для нашої країни.

До того Маск стверджував, що допомога Україні коштувала його компанії 80 млн доларів, а до кінця 2022 року сума витрат його підприємства SpaceX досягне і навіть перевищить $100 млн.