Війна — день 280: війська рф обстрілюють міста України і штурмують Бахмут

Оперативно про головне 30 листопада

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 280 днів. Країна поступово відновлює енергопостачання, проте екстрені відключення електрики продовжуються. Тим часом на Донбасі тривають запеклі бої: окупанти продовжують штурмувати українські позиції не зважаючи на втрати.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Херсонські телеграм-канали повідомляють про потужний приліт у місті. Про постраждалих інформації не надходило, проте місцеві жителі кажуть, що у багатьох будинках повибивало вікна

00:00 Енергетики наближаються до стабілізації ситуації з енергопостачанням Києва та до "нормальних" графіків, заявив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Німеччина додатково поставить Україні самохідні зенітні установки "Гепард", повідомляє ВВС.

Нагадаємо, про те, що відбувалося 27 листопада, можна дізнатися у трансляції: Війна — день 277: окупанти завалюють тілами Бахмут і продовжують ракетний терор

Інформація за 28 листопада доступна у зведенні: Війна — день 278: росіяни штурмують Бахмут, загроза нового ракетного удару по Україні

Про те, що відбувалося 29 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 279: важкі бої на Донбасі, загроза нового масованого удару