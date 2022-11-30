Сто тисяч убитих окупантів буде до кінця року: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Загарбники не змогли захопити Донецьку область ні влітку, ні восени

Ситуація на фронті продовжує залишатися складною, а російські окупанти продовжують намагатися штурмувати Бахмут і роблять спроби рухатися в Харківській області.

Як розповів у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, українські захисники продовжують тримати оборону та зривають плани супротивника.

"Попри надзвичайно великі російські втрати окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, щось там вони планують на півдні", — розповів він.

Глава держави нагадав, що російське керівництво заявляло про намір захопити всю територію донецької області за літо, а потім за осінь, проте незабаром почнеться зима.

За його словами, на цьому напрямі було знищено російську регулярну армію, а тепер там щодня вмирають сотні мобілізованих і найманців. При цьому там же діють загороджувальні загони.

Зеленський каже, що росія лише до кінця року втратить сто тисяч своїх солдатів, а кількість загиблих найманців так ніхто й не впізнає.

"А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних", — наголосив він.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий напередодні розповів, що через несприятливі погодні умови росіянам довелося змінити тактику під Бахмутом і перейти до спроб просочитися між позиціями ЗСУ малими групами піхоти.