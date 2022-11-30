Обстріл Києва ракетою з муляжем ядерної боєголовки: у Пентагоні знайшли пояснення дії росіян

Росіяни вирішили "задавити" українську ППО кількістю

Російські окупанти під час масового обстрілу території застосували ракету з муляжами ядерної боєголовки для того, щоб виснажити можливості ППО України.

Як повідомляє Reuters, представники Міністерства оборони США прокоментували звіт британської розвідки від 26 листопада, в якому йдеться про застосування подібних муляжів.

У Пентагоні кажуть, що згодні з висновками колег зі Сполученого королівства щодо того, що ядерні боєголовки було знято з ракет і запущено Україною, щоб зменшити вплив систем ППО на кінцевий результат атаки.

При цьому зазначається, що росіяни змінюють боєголовку на баласт, що дозволяє зберегти деякі уражаючі властивості за рахунок кінетичної енергії та залишків палива.

У США зазначають, що саме тому союзники сфокусувалися на постачанні систем ППО для України.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт та керівник Defense Express Сергій Згурець розповів, що існує кілька варіантів щодо того, навіщо росіянам знадобилося використовувати ракети-обманки. Серед них як звичайне недбальство, так і спроба перевірити оборонні системи НАТО щодо того, чи здатні вони відрізняти ракети, які потенційно можуть нести зброю масового ураження, від звичайних ракет.