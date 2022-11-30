Окупанти просунулися біля Бахмута: актуальні карти боїв в Україні

Російські військові роздмухують свої успіхи, щоб здаватися значнішими — атаки на Бахмутському напрямку тривають більше ніж три місяці

Російські окупанти трохи просунулися в Бахмуті, але свої успіхи на словах найімовірніше сильно перебільшують. Кадри з геолокацією підтвердили тільки просування на південний схід від міста.

ISW (Інститут вивчення війни) прогнозує, що російські сили, що деградували, навколо Бахмута навряд чи швидко поставлять Бахмут під загрозу неминучого оточення. У районі Сватове та Кремінній продовжується український наступ та спроби росіян відвоювати позиції атаками.

Ворог також атакував у районі Сіверська, Авдіївки, на заході Донецької області. На Херсонщині зміцнює лінії оборони.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Українські військові продовжують контрнаступальні операції на північний захід від Сватового. Ворог веде постійні артилерійські обстріли Куп’янського спрямування та періодично атакує. Українські військові завдають ударів по місцях зосередження військ у Сватовому, ведуть наступ у районі Куземівки та траси Сватове-Кремінна. Окупанти також атакують у районі Новоселівського, одночасно заявляючи про захоплення населеного пункту. Російські джерела вважають, що як тільки погода стабілізується, атак росіян побільшає. Українські військові також продовжують завдавати ударів по лініях логістики у тилу ворога на Луганщині. Росіяни атакували на захід від Кремінної, щоб відновити позиції на Лиманському напрямку, а також у районі Білогорівки на південь від Кремінної.

Карта боїв на північному сході України

На Донеччині в районі Бахмута йдуть запеклі бої, росіяни трохи просунулися до південно-східних околиць Бахмута. Ймовірно, ворог міг захопити Андріївку, Озарянівку та Зеленопілля — згідно з заявами з росії. Росіяни заявляють цей поступ як першу перемогу після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська. ISW продовжує оцінювати, що зараз Бахмуту не загрожує російське оточення. Ворог намагався активізувати наступ на північний схід від Бахмута в районі Сіверська та Соледара. У районі Соледара їх атаки відбито, як і в околицях інших населених пунктів.

У районі Авдіївки та Мар’їнки росіяни також заявили про оперативні успіхи вперше за вісім років. Атаки ворога відбито в районі Первомайського, Невельського, Красногорівки.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог зміцнює оборону та веде планові обстріли. Окупанти збільшують адмін присутність і контроль. На Херсонщину хочуть стягнути росгвардію. Окупанти продовжують обстрілювати правий берег, а українські війська завдають ударів по скупченнях окупантів у районі Полог, Токмака, ймовірні вибухи у Скадовську та Генічеську.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські та російські військові чекають на встановлення морозної погоди, щоб продовжувати ведення бойових дій. Ворог збудував лінію оборони на Луганщині.