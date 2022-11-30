У Раді хочуть дозволити йти до армії ув’язненим – але не всім

Ті, хто отримав справедливе покарання за скоєння тяжкого злочину, так і залишаться за ґратами

В Україні триває загальна мобілізація, яка була продовжена до лютого наступного року. Проте вище керівництво шукає й інші способи поповнити лави Сил оборони країни — наприклад, за допомогою в’язнів, які виявлять бажання проходити службу під час війни.

Відповідний законопроєкт №8243, як повідомляє "Телеграф", було зареєстровано у Верховній Раді. Після перших перевірок його планують передати на розгляд народних депутатів.

У документі сказано, що якщо окремі категорії ув’язнених українців виявлять бажання пройти військову службу в рамках призову, їм може бути надана така можливість. Наразі її мають лише підозрювані чи обвинувачені у кримінальних справах. Автори законопроєкту вважають, що деяким громадянам, які відбувають покарання, також можна дозволити подібне. Поки що йдеться про тих, хто потрапив у поле зору правоохоронців за порушення законодавства щодо корупції, порушення правил дорожнього руху чи управління транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Такі засуджені можуть розраховувати на можливість бути мобілізованими, якщо їхнім покаранням є:

виправні роботи;

службове обмеження (стосується лише військовослужбовців);

обмеження волі;

позбавлення волі терміном трохи більше п’яти років. У цьому випадку суд повинен враховувати тяжкість кримінального правопорушення та ухвалити рішення, що ув’язнений може не відбувати подальший висновок або ж отримати покарання у вигляді випробувального терміну.

Якщо документ підтримають, то дозвіл на проходження служби ув’язнені мають отримувати через суд.

Раніше "Телеграф" розповідав, на який термін воєнної служби можуть розраховувати мобілізовані українці. Конкретну відповідь надала адвокат Ольга Дурноп’янова.

Також ми писали про те, що чекає під час призову тих громадян, які раніше не мали жодного військового досвіду.