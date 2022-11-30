Мобілізація продовжується: за що військовослужбовці можуть залишитися без премії

Є десять причин, через які українські воїни можуть залишитися без додаткових фінансів

Загальну мобілізацію в Україні було продовжено до лютого 2023 року, як і дію військового стану. Чимало громадян, які не мають відношення до військової справи, зараз захищають країну на передовій, за що отримують відповідну грошову винагороду. Також, крім основної зарплати, частина військових може розраховувати на премії, яких, втім, дуже легко позбутися.

"Телеграф", посилаючись на ZN.UA, розповість, у яких випадках військове керівництво може ухвалити рішення про зняття з бійця додаткових надбавок. Детальніше ситуацію проаналізував юрист Костянтин Гритчин.

Відразу зазначимо, що преміювання українських захисників чітко прописано в розділі 16 "Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Надбавки призначаються командирами військових частин, військових навчальних закладів та інших організацій, які мають відношення до ЗСУ. До речі, розмір такої премії (щомісячної!) може змінюватись, але не "падати" нижче 10% від наявного окладу.

Якщо боєць встиг заробити за місяць офіційну догану, то його премія має зменшитись на 10% від початкової служби. Однак є й ті моменти, коли надбавка взагалі знімається.

Захисники не отримують премії, якщо:

не вийшли на службу чи навчання без поважної причини;

вживали алкоголь чи наркотики у в/ч як у службовий, і у неслужбовий час; прибували на службу у нетверезому стані;

отримали дисциплінарне стягнення у вигляді попередження за неповну службову відповідність, зниження на посаді чи військовому званні на один щабель, були позбавлені військового звання;

суд виніс ухвалу щодо адмінстягнення за корупційні дії або військове адмінпорушення;

боєць за місяць отримав понад три догани, крім дисциплінарного стягнення "зауваження";

військового відрахували з ад’юнктури або докторантури військового ВНЗ чи навчально-дослідної установи за невиконання навчального плану чи недисциплінованість;

військовий неуспішно закінчив уже згадані ад’юнктуру чи докторантуру військового ВНЗ або навчально-дослідницької установи;

бійця звільнили з військової служби за службову невідповідність, у зв’язку з — позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку; обвинувальним рішенням суду, яке набрало законної сили; або систематичним невиконанням умов контракта;

було порушено вимоги, закони чи інші нормативно-правові акти, що призвело до матеріальних збитків;

військовий здійснив у військовій частині аварію або іншу дію, яка спричинила загибель людей. Має бути доведено, що дія/злочин було скоєно військовослужбовцями під час несення служби.

Зазначимо, що заборонено не виплачувати премії військовослужбовцям або регулярно зменшувати її розмір протягом кількох місяців за те саме порушення.

Раніше "Телеграф" розповідав, які пільги та доплати загалом мають українські військовослужбовці, які були мобілізовані на службу.

Також ми писали про те, у яких випадках призовник може проігнорувати повістку та не приходити після її отримання у військкомат.