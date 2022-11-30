росія щось планує: Зеленський зробив натяк щодо нових планів путіна

Президент переконаний, що йдеться не про застосування ядерної зброї.

Ситуація на фронтах російсько-української війни залишається складною, а по ряду напрямків продовжуються активні бойові дії.

Як повідомляє CNBC, президент України Володимир Зеленський під час спілкування із західними ЗМІ повідомив, що бої тривають на сході, північному сході та півдні нашої країни.

За словами глави держави, окупанти "щось задумали" в Запорізькій області, де розташована атомна електростанція. При цьому він не став вдаватися до деталей і говорити, що саме має статися.

Крім того, Зеленський оцінив можливість застосування росією ядерної зброї. На думку українського президента, російський диктатор володимир путін не застосовуватиме проти України зброю масової поразки.

Як повідомлялося раніше, напередодні Зеленський заявляв, що окупанти продовжують спроби наступати на Донеччині, а також почали рухатися на Харківщині. Найбільш активні бої, як і раніше, відбуваються на Донбасі, де окупанти зазнають тяжких втрат. За словами президента, росіяни там зможуть втратити 100 тисяч людей уже до кінця року.

Нагадаємо, спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий напередодні розповів, що через несприятливі погодні умови росіянам довелося змінити тактику під Бахмутом і перейти до спроб просочитися між позиціями ЗСУ малими групами піхоти.