"Ще трохи, і наришкін буде на рівні медведєва": політолог про заяву щодо нового поділу України

Політолог Володимир Фесенко оцінив "Телеграфу" мотиви чергового абсурду "за поребриком"

Дивна заява глави служби зовнішньої розвідки рф сергія наришкіна про те, що у Варшаві нібито готуються до захоплення Львівської, Івано-Франківської та більшої частини Тернопільської областей, є новою ІПСО кремля, щоб нашкодити двостороннім відносинам між Україною та Польщею.

Таку думку "Телеграфу" висловив політолог Володимир Фесенко, коментуючи чергове вкидання кремля, яке синхронно розтиражували пропагандистські ЗМІ рф.

"Це вже не перша така (дивна, — Авт.) заява, зокрема і від наришкина. Ці слова — абсолютна дурня, яка немає жодних об'єктивних або більш-менш реальних підстав. Це з одного боку відображення мислення і світогляду параноїдальних уявлень про історію з боку нинішньої російської верхівки. Вони так мислять і щиро в це вірять. По-друге, це є намаганням наришкіна на вищому рівні провести свою ІПСО", — зазначає експерт.

Фесенко нагадав, що для кремля і спецслужб рф властиве проведення постійних спецоперацій у форматах ІПСО — інформаційно-психохогічних, "а зараз можна сказати й інформаційно-політичної".

"Перед цим була спеціальна операція шойгу про "брудну бомбу". Вони зараз змагаються між собою: шойгу проводив спецоперацію про "брудну бомбу", а наришкін намагається провести операцію, що нібито Польща хоче провести референдуми і анексувати українські землі. Насправді, вони приписують Заходу і окремим західним країнам те, що роблять самі. Вони ж (росіяни, — Авт.) провели фейкові референдуми та анексували чотири тимчасово окупованих регіони України і думають, що те саме будуть робити або Румунія, або Польща. І приписують їм саме такі дії. Вони (в оточенні путіна, — Авт.) сподіваються, що це викличе конфлікт між Україною та Польщею. І ми будемо між собою воювати, а не з росією. Це повня дурня, але вони саме так мислять, такими спотвореними уявленнями про стосунки між Україною і Польщею. Вони думають, що зараз ці стосунки такі, як були в 30-ті роки минулого століття. Але часи змінилися", — аргументує він.

Політолог зокрема навів приклад, що зараз навіть пересічні поляки вітають українців на чемпіонаті світу з футболу вигуками "Слава Україні!". "Якби Бандера це почув, думаю, він би в труні перевернувся від несподіванки. Ми розуміємо ці нові реалії, а в москві цього досі не розуміють", — пояснює Фесенко.

Експерт додав, що остання ІПСО наришкіна направлена як на внутрішню російську аудиторію, а також "вони думають, що це спрацює і ззовні".

"Вони (ініціатори цього вкидання, — Авт.) думають, що така інформація збурить населення Західної України. Ставка робиться на те, аби викликати антипольські настрої. Щоб збурити Україну проти Польщі. Серйозно у нас це не сприймають, адже ми бачимо наскільки щиро поляки нам допомагають… Згадаймо інцидент з ракетою в польському прикордонні! Він теж був показовим. Поляки відреагували набагато стримано, більш виважено, ніж, наприклад, американці. Прикладів (нормальних відносин між Україною та Польщею, — Авт.) дуже багато. Так що в цьому сенсі заява наришкіна — дурня, яку розповсюджують (росіяни, — Авт.) цілком серйозно. Але тут ще треба робити поправку на наришкіна. Раніше я думав про нього, як про більш серйозну людину. Але через ці заяви ще трохи і він (наришкін, — Авт.) буде на рівні медведєва", — наголошує політолог.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як в кремлівській риториці щодо керівництва України після понад восьми місяців війни час від часу відбуваються збої.

Також ми повідомляли, хто надоумив кремлівського диктатора розв’язати повномасштабну війну з Україною. За інформацією західних ЗМІ, виявилося, що рішення про вторгнення було ухвалено ще влітку минулого року.