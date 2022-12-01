Війна — день 281: енергоінфраструктуру України продовжує "лихоманити", ворог атакує на Донбасі

Оперативно про головне 1 грудня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 281 день. Настав перший день зими. Українські енергетики та комунальники продовжують відновлювати енергетичну інфраструктуру, порушену ворожими ракетними ударами. На фронтах, незважаючи на сніг і прихід холодів, затишшя не настало: окупанти все також намагаються прорвати українську оборону, проте через погодні умови використовують менше техніки, воліючи покладатися на артилерію та атаки піхотою, через що зазнають значних втрат.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Екстрені обмеження електроенергії у Києві також застосовуватимуться і в четвер, повідомив ДТЕК. Стабілізаційні графіки поки що не діють. Енергетики намагаються якнайшвидше повернутися до відключень за графіком, але діють відповідно до ситуації в енергосистемі країни.

Нагадаємо, про те, що відбувалося 28 листопада, можна дізнатися у трансляції: Війна — день 278: росіяни штурмують Бахмут, загроза нового ракетного удару по Україні

Інформація за 29 листопада доступна у зведенні: Війна — день 279: важкі бої на Донбасі, загроза нового масованого удару

Про те, що відбувалося 30 листопада, читайте в матеріалі: Війна — день 280: війська росії обстрілюють міста України і штурмують Бахмут