Коли закінчиться війна: Зеленський дав оптимістичний прогноз

Війна може закінчитися перемогою України або якщо росія сама захоче зупинити її

Попри те, що по всій лінії фронту тривають запеклі бої, є надія, що війна в Україні закінчиться найближчими місяцями.

Як розповів президент Володимир Зеленський у рамках виступу на DealBook Summit, війна може закінчитись після перемоги України або якщо росія сама того захоче.

Для цього, за його словами, кремлю треба зрозуміти, що він слабкий, перебуває в ізоляції та не має підтримки від своїх партнерів.

"Віритимемо, що це закінчиться найближчими місяцями", — сказав він.

Водночас він наголосив, що якщо росію не буде зупинено в Україні, то її агресія пошириться і на інші країни.

Крім того, він нагадав, що наша країна у цьому протистоянні платить життям своїх людей.

Як повідомлялося раніше, Зеленський повідомляв, що активні бойові дії продовжуються практично в усіх напрямках, а росіяни "щось замишляють" у Запорізькій області, де розташована атомна електростанція.

Проте найактивніші бої, як і раніше, відбуваються на Донбасі, де окупанти зазнають тяжких втрат. За словами президента, росіяни там зможуть втратити 100 тисяч людей уже до кінця року.