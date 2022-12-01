Повернути Крим за пів року - Жданов пояснив, в якому випадку це точно можливо

Завдяки новому озброєнню ЗСУ матимуть змогу здійснити корінний перелом у війні з російським ворогом

Вже за пів року Україна планує повернути Крим, який був нахабно анексований російською федерацією ще у 2014 році. Це станеться при умові, що Київ отримає від польських союзників модернізовані багатоцільові винищувачі МіГ-29.

Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Олег Жданов, відзначивши, що завдяки новому озброєнню Збройні українські сили матимуть змогу здійснити потужний перелом у війні з росіянами.

"Звичайно реально (повернути Крим під контроль України за 6 місяців — ред. редакцією)", — пояснив він.

На думку Жданова, саме завдяки літакам МіГ-29 українська сторона може бути швидко посилена.

"…наприклад, завтра Сполучені Штати віддають Польщі МіГ-29, які у них забрали, вони зараз в Рамштайні стоять під охороною, і Польща передає нам ці МіГи. Вони можуть зробити корінний перелом у цій війні", — додав експерт.

Полковник також пояснив, що ці модернізовані літаки здатні легко проводити бойову роботу навіть під час відпрацювання повітряного простору силами ППО, які перебувають на озброєнні росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко прокоментував ймовірність повернення Україною кримського півострова. Зокрема, на думку експерта, повернення анексованого Криму можливе, якщо ЗСУ перекриють росіянам можливості спрямовувати постачання окупантів на півдні України.