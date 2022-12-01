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"Герої не вмирають": дружина загиблого українського військового присвятила йому зворушливий пост (фото, відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Ілля Білий Новина оновлена 01 грудня 2022, 15:03
Ілля Білий. Фото Facebook

Прощання з героєм відбудеться 2 грудня

Повномасштабна війна продовжує забирати життя українських захисників, які сміливо билися з окупантами за кожний сантиметр рідної землі. Мережа сколихнула трагічну звістку про смерть військовослужбовця Іллі Білого, який воював у найгарячішій точці Донбасу.

Хоробрий український приймав участь у боях під Бахмутом. 28 листопада стало відомо, що військовий загинув. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина загиблого Катерина Біла.

Ілля Білий, військовий загинув, Бахмут
Ілля Білий

"Я зараз просто не вірю, пізніше напишу, що хотіла… Ілля загинув 28.11 під Бухмутом, який я зараз ненавиджу всім серцем. Кажуть герої не вмирають… чому так нестерпно. Ти назавжди з нами", — пише Біла.

Дружина загиблого прикріпила до посту відео з Іллею Білим

Прощання з героєм відбудеться у Дніпрі, завтра, 2 грудня, з 12:00 – 15:00 за адресою пр. Дмитра Яворницького 17а (ритуальна служба Angels).

У коментарях під постом Катерини користувачі мережі висловили співчуття. Знайомі сім’ї загиблого своєю чергою пригадали, яким за життя був Ілля Білий.

Ілля Білий, загинув військовий, Бахмут
Ілля Білий, загинув військовий, Бахмут
Ілля Білий, загинув військовий, Бахмут
Ілля Білий, загинув військовий, Бахмут
Ілля Білий, загинув військовий, Бахмут
Ілля Білий, загинув військовий, Бахмут

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у контрнаступі ЗСУ у Херсонській області загинув відомий львівський пластун. Він зголосився добровольцем до лав ЗСУ на самому початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Теги:
#Війна #Смерть #Військовий #Герої #Бахмут #Ілля Білий