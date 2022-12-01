"Герої не вмирають": дружина загиблого українського військового присвятила йому зворушливий пост (фото, відео)

Прощання з героєм відбудеться 2 грудня

Повномасштабна війна продовжує забирати життя українських захисників, які сміливо билися з окупантами за кожний сантиметр рідної землі. Мережа сколихнула трагічну звістку про смерть військовослужбовця Іллі Білого, який воював у найгарячішій точці Донбасу.

Хоробрий український приймав участь у боях під Бахмутом. 28 листопада стало відомо, що військовий загинув. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина загиблого Катерина Біла.

Ілля Білий

"Я зараз просто не вірю, пізніше напишу, що хотіла… Ілля загинув 28.11 під Бухмутом, який я зараз ненавиджу всім серцем. Кажуть герої не вмирають… чому так нестерпно. Ти назавжди з нами", — пише Біла.

Дружина загиблого прикріпила до посту відео з Іллею Білим

Прощання з героєм відбудеться у Дніпрі, завтра, 2 грудня, з 12:00 – 15:00 за адресою пр. Дмитра Яворницького 17а (ритуальна служба Angels).

У коментарях під постом Катерини користувачі мережі висловили співчуття. Знайомі сім’ї загиблого своєю чергою пригадали, яким за життя був Ілля Білий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у контрнаступі ЗСУ у Херсонській області загинув відомий львівський пластун. Він зголосився добровольцем до лав ЗСУ на самому початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.