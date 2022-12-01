Україна не йтиме на компроміси з тими, хто звірить на її землі

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, який неодноразово вирізнявся різкими висловлюваннями у бік російських окупантів, заявив, що росія має припинити існування як країна в нинішніх кордонах.

На Київському Форумі безпеки (КБФ), який відбувся 1 грудня, Данілов зазначив, що росія недостойна того, щоб із нею вели переговори після того, що вона зробила на території нашої країни.

"Ви Московія, яка була на своїй території, ви злодії, які крали постійно чиюсь історію, ви постійно щось вимагаєте, але ви негідні, щоби з вами у світі взагалі хтось спілкувався", — сказав Данілов.

Він додав, що Україна не піде на компроміси. Наша країна вже показала, що не слід боятися того, хто протягом 20 років лякав увесь світ.

"А схиляти нас до якихось компромісів із людьми, які вбивають наших дітей та звірять на українській землі, я вважаю, що це неподобство, і ми не повинні про це говорити. Україна та українці заплатили величезну ціну за ту свободу, яку ми тримаємо сьогодні на своїх плечах не тільки для себе, а й для країн НАТО, що знаходяться на кордоні з нами, і ми показали всьому світу, що не треба боятися тих, хто останні 20 років лякали світ, що вони такі потужні та з ними треба рахуватися", – зазначив секретар РНБО.

Крім того, Данілов зробив гучну заяву щодо того, що сьогодні являє собою росія.

"Їх просто треба знищити, щоб вони припинили існувати як країна в тих межах, в яких вони існують. На сьогодні росія — одна з небагатьох країн, які мають колонії на своїй території, яка знищила величезну кількість народів, їхню мову, культуру, традиції.. Вони просто варвари", — сказав Олексій Данілов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Олексій Данілов жорстко відповів на слова російської пропагандистки симоньян про українську столицю.