росія продовжує "м’ясорубку" під Бахмутом і готується наступати на Луганщині: свіжі карти боїв

Ворог усвідомлює, що не втримає всі окуповані території Запорізької області

На ранок п’ятниці, 2 грудня, російські окупанти продовжують наступати в районі Авдіївки, мають деякі успіхи в районі Бахмута та обороняються на лінії Сватово-Кременна.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували на картах, що відбувається на фронті сьогодні.

Загальна лінія фронту в Україні зараз має такий вигляд:

Карта бойових дій в Україні 02.12.2022

Тепер детально розберемо по регіонах.

Донецька область

На цьому етапі росія докладає на цьому напрямі найбільше зусиль.

У районі Бахмута зафіксовано незначне просування окупантів. рф стверджує, що контролює Андріївку, більшу частину траси Горлівка-Бахмут і просувається на захід від Курдюмівки. Українські джерела повідомляли, що відбили напади біля Бахмута, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Білогорівки, Опитного, Майорська та Курдюмівки.

У районі Авдіївки під Донецьком ворог продовжував наступ, українські захисники відбили штурми біля Красногорівки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Невельського, Новомихайлівки, Кам’янки.

На заході Донецької та сході Запорізької областей ворог продовжує оборону та обстріли.

Карта бойових дій Донецька область 02.12.2022

Херсон та Південь загалом

1 грудня росіяни продовжували будувати укріплення та перекидати війська на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте, як саме відбувається перекидання, — поки що незрозуміло.

Генштаб ЗСУ інформував, що ворожих військових частково вивели з Олешок та розмістили вздовж траси Гола Пристань-Олешки.

У Запорізькій області зафіксовано вихід ворожих військ із Пологів, Михайлівки та Інженерного, — ситуація в Пологах цікава, оскільки місто перебуває на важливому перехресті, і без контролю над ним росії важко утримати Токмак.

"Пересування російських військ у Запорізькій області може свідчити, що російські війська не можуть захистити критичні райони на тлі посилення українських ударів по зосередженню російських військ та матеріально-технічного забезпеченню", — констатують експерти.

На їхню думку, ворог усвідомлює, що повністю не втримає лінію фронту і зараз шукає, де зосередити сили.

На Кінбурнській косі продовжується визвольна операція, вона досі не під контролем України.

У Криму росія тримає резерви для підтримки оборонних операцій у Запорізькій та Херсонській областях.

Карта бойових дій Херсонська область 02.12.2022

Харківська та Луганська області

Російські військові будують оборонні рубежі на Сватівському та Лиманському напрямах, щоб не дати ЗСУ просунутися. Очікується, що ворог може відновити наступ на Лиманському напрямі.

Карта бойових дій Луганська область 02.12.2022

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Офісі президента України відкрили, скільки українських військових загинули на війні з російськими загарбниками.