Україна може отримати потужні системи ППО від несподіваної сторони: що дізналися ЗМІ

"Позичити" NASAMS буде швидше, ніж виготовити з нуля

Україна отримає системи протиповітряної оборони NASAMS безпосередньо від США, але ще раніше можуть надійти кілька таких самих систем від країн Близького Сходу. Відповідні переговори вже ведуть Штати разом із союзниками щодо НАТО.

Про це розповів гендиректор компанії Raytheon Technologies Грег Хейс, повідомляє Politico.

Зазначається, що в деяких країнах Близького Сходу розгорнуто системи NASAMS, — члени НАТО зараз ведуть переговори з ними, щоб протягом 3-6 місяців перекинути ці системи в Україну. Така передислокація буде швидшою, ніж будівництво нових NASAMS у США. Замість запозичених систем країнам пропонується розгорнути нові, — але пізніше, протягом 24 місяців.

"Якщо на створення систем потрібно 24 місяці, це не означає, що 24 місяці знадобиться, щоб доставити їх до України", — наголошує гендиректор Raytheon Technologies.

Хейс не уточнив, про які саме країни йдеться, однак у Politico стверджують, що на Близькому Сході системи NASAMS мають Омар та Катар.

Зауважимо, що країни Заходу тривалий час утримувалися від передачі Україні потужної зброї, проте після руйнівних обстрілів росії по енергетичній та критичній інфраструктурі України їх позиція різко змінилася.

Днями стало відомо, що Raytheon Technologies отримала контракт на суму $1,2 млрд на закупівлю систем NASAMS для України, але це може зайняти кілька років.

Як повідомляв "Телеграф", також Україні передають перші бойові вертольоти-амфібії Sea King.