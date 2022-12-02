Не стріляють, але незамінні на фронті: чим корисні для ЗСУ німецькі Oshkosh M1070

У кабіні транспортного засобу може перевозитись до шести осіб, включаючи водія

Західні союзники продовжують постачати українським захисникам необхідну військову техніку. Серед недавніх анонсів від партнерів – 10 німецьких бойових транспортерів Oshkosh M1070. Спочатку вони призначалися для перевезення танків Abrams, але наразі перелік їхніх завдань значно розширився.

"Телеграф" із посиланням на відкриті джерела розповість, у чому важливість цієї техніки, назве її основні характеристики та можливості.

Тягач Oshkosh M1070 початково розроблявся для потреб американської армії. Згодом було створено й інші підвиди, частину з яких пізніше продали згідно із іноземними контрактами. Деякі підвиди Oshkosh навіть використовуються в Європі як важлива частина дорожнього руху, працюючи з іншими причепами.

Oshkosh здатний проїхати практично скрізь

На фронті вельми важливою є модель M1070. Крім основної функції — транспортування важкої техніки, у тому числі танків, цей тягач можна використовувати для евакуації та розгортання самохідних артилерійських установок, бронетранспортерів, бронебульдозерів та іншої техніки. По суті, такий автомобіль допомагає військовим бути мобільнішими в польових умовах.

Вперше подібна техніка з’явилася на світ 1992 року. Випускають її досі, регулярно покращуючи внутрішню начинку та потужність. Загалом наповнення Oshkosh M1070 досить звичайне. Такий транспортер має повністю закриту кабіну, в яку міститься до шести осіб — водій, один член екіпажу та чотири пасажири.

Без вантажу сам тягач важить від 185 до 206 тонн. Максимальна маса техніки може перевищувати 108 тонн. Оригінальна модель транспортера зазвичай оснащена 10,06-літровим дизельним двигуном Detroit Diesel 8V-92TA. Він здатний розвивати до 500 кінських сил при 2100 обертів на хвилину. Також машина має п’ятиступінчасту автоматичну коробку передач Allison CLT-754, що доповнюється двошвидкісною роздавальною коробкою Oshkosh 55000.

Так транспортер везе техніку до місця призначення

У довжину різні модифікації Oshkosh M1070 можуть досягати від 9 до 9,6 м, в ширину — майже 2,6 м. Тягач має броню, до складу якої входять 796 додаткових комплектів захисту, розроблених компанією BAE Systems.

Зазвичай із такими автомобілями використовується спеціальний причіп M1000, який має 40 коліс. Це дозволяє мінімізувати тиск на поверхню, якою тягач рухається, і зменшує можливість завантажити — що на фронті дуже важливо.

Зазначимо, що перші моделі Oshkosh M1070 для України не передані західними партнерами. Їх для ЗСУ закупили волонтери ГО "Справа громад", завдяки чому перша партія транспортерів прибула до Києва на початку жовтня.

Як виглядає ця машина поблизу і на що здатна, можна дізнатися у відео нижче:

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