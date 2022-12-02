Як острів Зміїний: Кім пояснив, чим Кінбурнська коса така важлива для України

Навіть маленький клаптик у морі дає українським військовим додаткову дистанцію

Звільнення Кінбурнської коси у Миколаївській області, яку російські окупанти захопили ще влітку, означатиме зміцнення позицій України у Чорному морі та дозволить забезпечити захист Очаківської громади від постійних обстрілів. Також звільнення допоможе посилити безпеку суден, які перевозитимуть зерновим коридором українське продовольство.

Географічно Кінбурнська коса дуже близько підходить до Очаківської громади. Через цю протоку є прямий захід у морські порти Миколаївщини. Її звільнення дозволить унеможливити обстріл ПТРК, мінометними та артснарядами суден, які проходитимуть зерновим коридором. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він наголосив, що звільнення Кінбурнської коси насамперед важливе для безпеки Очаківської громади Миколаївської області, яка зараз живе під постійними обстрілами окупантів.

Водночас він додав, що звільнення цієї коси дає додаткову перевагу, порівнявши її з уже звільненим українським островом Зміїним.

"З військової точки зору навіть маленький клаптик у морі дає нам додаткову дистанцію, як острів Зміїний чи наш Травневий. Тому що у морі величезні відкриті простори, там це дуже важливо", — сказав Кім.

На запитання, чи зможе Кінбурнська коса стати плацдармом для подальшої деокупації півдня, Кім відповів, що так не вважає.

"Тобто плацдарм може бути будь-де. Але там — одна дорога на Кінбурн і вихід, яким складно скористатися. Вона буде замінована і під вогнем", — підкреслив голова Миколаївської ОВА.

Також Віталій Кім додав, що контроль над Кінбурном дозволить контролювати Миколаївський порт, а також забезпечити роботу інших портів.

"І у нас ще є далі по Південному Бугу порти — Новоодеський і Вознесенський, вони зможуть працювати. Та ще термінали того ж Нібулона розташовані вище річкою Південний Буг", — підсумував Кім.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, чим така важлива Кінбурнська коса і чи стане її звільнення новим етапом війни.