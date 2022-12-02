"Логіці не піддаються": Кім оцінив шанси повторного наступу рф на Херсон

Ворог продовжує використовувати принцип "гарматного м’яса", намагаючись утримати певні рубежі

У росії переконані, що здатні "звільнити" Херсонську область, попри недавню ганебну втечу на лівий берег Дніпра. Можливості для повернення росіян на колишні позиції досить обмежені, судячи з військових оцінок, проте дії окупантів часто не піддаються логіці. Саме тому планувати подальші кроки супротивника часом буває так складно.

Докладніше про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю Liga.Net. Чиновник наголошує, що поки цілком ймовірним є сценарій, згідно з яким росіяни можуть спробувати відвернути увагу ЗСУ за допомогою свіжого "гарматного м’яса", кинутого на південний напрямок фронту.

В цілому ж адекватності та продуманості у поведінці російських солдатів Кім не спостерігає.

"Є команди терміново взяти деякі рубежі, які не піддаються логіці. А оскільки ми користуємося саме логікою, планувати дії росіян неможливо", — зазначає він.

Конкретно на питання про можливий повторний наступ на Херсон та Миколаїв Віталій Кім не відповідає. При цьому, за його словами, військові стверджують: росіянам буде складно на цей час року форсувати Дніпро, якщо вони вирішать "повернутися". Будь-які інші дії на цьому напрямку також вимагатимуть від ворога максимальних зусиль, що не завжди збігається з їхніми можливостями.

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