ЗСУ відновлять наступ на Луганщині: Гайдай повідомив, які міста звільнять наступними

Погода почала сприяти більш швидкому пересуванню наших захисників

Найближчим часом Збройні українські сили можуть поновити свій потужний контрнаступ на Луганському напрямку. Скоріше за все, наступними населеними пунктами, які відіб'ють у ворога, стануть Кремінна та Рубіжне.

Луганська область на карті. Населені пункти Кремінна та Рубіжне позначені червоним

Таку інформацію повідомив глава обласної військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай. За його словами, завдяки морозній погоді українські захисники матимуть змогу швидше пересуватися, адже по замерзлих дорогах бойова техніка рухатиметься оперативніше.

Очільник області пояснив, що росіяни стовідсотково усвідомлюють, що втримати Кремінну їм не до снаги. Саме тому ворог розпочав будівництво другої лінії оборони неподалік Старобільська.

"Вони розуміють, що Кремінна найближчим часом буде деокупована Збройними силами України. Від Кремінної йдуть дороги в різні напрямки, це і напрямок Сватове, це і на наші міста — Рубіжне, Сєвєродонецьк. Рубіжне зовсім поруч. Місто не може бути потужною фортецею, тому що окупанти після початку повномасштабного вторгнення 50% зруйнували", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що союзники України планують розширити програму підготовки українських військових, які, отримавши нові знання та досвід, з новими силами продовжать вибивати ворога зі своїх територій.