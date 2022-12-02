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Був соратником патріарха кирила: СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ МП

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Священнослужитель регулярно отримував вказівки від глави Російської церкви щодо виправдання звірств окупантів в Україні. Новина оновлена 02 грудня 2022, 13:52
Священнослужитель регулярно отримував вказівки від глави Російської церкви щодо виправдання звірств окупантів в Україні.. Фото Колаж "Телеграфа"

Парафіяни церков релігійної громади регулярно отримували пропагандистські матеріали, надруковані в Росії

Перевірка представників УПЦ Московського патріархату представниками Служби безпеки України продовжується. Після проведення контррозвідувальних дій відразу в трьох областях країни правоохоронці повідомили про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії цієї церкви.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційній Facebook-сторінці. Наголошується, що цей єпископ тривалий час був одним із наближених до московського патріарха кирила, завдяки чому був одним із головних розповсюджувачів російської пропаганди в регіоні.

"Митрополит був постійно на зв’язку з керівником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдання російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим", — пишуть правоохоронці.

Підозра митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП
Митрополит зберігав спільне фото з патріархом кирилом, який благословив армію Росії на війну проти України

Спілкування відбувалося не лише завдяки отриманню письмових циркулярів, а й через особисті зустрічі з кирилом. Вони відбувалися на території росії.

Підозра митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП
Документи, що підтверджують спілкування із керівництвом РПЦ

Під час проведення слідчих дій агенти СБУ змогли зібрати докази провини священнослужителя, які називають незаперечними. Серед них — і встановлений факт постійного розповсюдження проросійських друкованих матеріалів, які прославляють путінський режим та виправдовують дії армії рф. Також подібна преса відверто сумнівалася в наявності української державності.

"Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів та документи з доказом листування з московськими "кураторами", — наголошують у Службі безпеки України.

Наразі митрополиту повідомили про підозру згідно із ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України. Якщо його провину буде доведено в суді, то на чоловіка чекає обвинувачення за порушення рівноправності громадян у питанні релігійних переконань. Слідство продовжується.

Підозра митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП
Під час слідчих дій
Підозра митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП
Ну куди ж без "колорадки"?

Нагадаємо, що 2 грудня на сайті президента України було опубліковано указ, яким вводиться в дію гучне рішення РНБО — про фактичну заборону на функціонування церков УПЦ МП у нашій країні.

Спочатку правоохоронці звернули увагу на релігійних діячів після скандального відео з Лаври, де парафіяни співали молитву за "рускій мір". Саме з Києво-Печерської святині і розпочалися регулярні обшуки храмів УПЦ МП.

Теги:
#СБУ #УПЦ МП #Церква #Кіровоградська область #Підозра