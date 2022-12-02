Був соратником патріарха кирила: СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ МП

Парафіяни церков релігійної громади регулярно отримували пропагандистські матеріали, надруковані в Росії

Перевірка представників УПЦ Московського патріархату представниками Служби безпеки України продовжується. Після проведення контррозвідувальних дій відразу в трьох областях країни правоохоронці повідомили про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії цієї церкви.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційній Facebook-сторінці. Наголошується, що цей єпископ тривалий час був одним із наближених до московського патріарха кирила, завдяки чому був одним із головних розповсюджувачів російської пропаганди в регіоні.

"Митрополит був постійно на зв’язку з керівником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдання російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим", — пишуть правоохоронці.

Митрополит зберігав спільне фото з патріархом кирилом, який благословив армію Росії на війну проти України

Спілкування відбувалося не лише завдяки отриманню письмових циркулярів, а й через особисті зустрічі з кирилом. Вони відбувалися на території росії.

Документи, що підтверджують спілкування із керівництвом РПЦ

Під час проведення слідчих дій агенти СБУ змогли зібрати докази провини священнослужителя, які називають незаперечними. Серед них — і встановлений факт постійного розповсюдження проросійських друкованих матеріалів, які прославляють путінський режим та виправдовують дії армії рф. Також подібна преса відверто сумнівалася в наявності української державності.

"Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів та документи з доказом листування з московськими "кураторами", — наголошують у Службі безпеки України.

Наразі митрополиту повідомили про підозру згідно із ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України. Якщо його провину буде доведено в суді, то на чоловіка чекає обвинувачення за порушення рівноправності громадян у питанні релігійних переконань. Слідство продовжується.

Під час слідчих дій

Ну куди ж без "колорадки"?

Нагадаємо, що 2 грудня на сайті президента України було опубліковано указ, яким вводиться в дію гучне рішення РНБО — про фактичну заборону на функціонування церков УПЦ МП у нашій країні.

Спочатку правоохоронці звернули увагу на релігійних діячів після скандального відео з Лаври, де парафіяни співали молитву за "рускій мір". Саме з Києво-Печерської святині і розпочалися регулярні обшуки храмів УПЦ МП.