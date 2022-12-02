Україна отримала важливу зброю від Іспанії: чим вона цінна

Іспанія продовжує підтримувати Україну

Партнери України продовжують надавати військову допомогу нашій країні через повномасштабне вторгнення росії.

Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, уряд Іспанії передав Україні перші американські зенітно-ракетні комплекси Hawk.

"Приймав в Одесі міністра оборони Іспанії Маргариту Роблес в Одесі. Ми вшанували пам’ять героїв, які загинули в боях за Україну та відвідали наших воїнів у шпиталі. Іспанія підтримує Україну: гуманітарна та безпекова допомога триватиме. Іспанія тренуватиме більше наших бійців. вже надала наші перші Hawk", — повідомляє в Telegram-каналі МО України.

ППО MIM-23 HAWK американським військовим зенітним ракетним комплексом середньої дальності. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше було доопрацьовано для перехоплення ракет у польоті. Є попередником відомої американської системи "Patriot".

Зазначимо, що за заявами західних авторитетних ЗМІ, завдяки даним зенітним ракетам ЗСУ зможуть модернізувати менші за розмірами та дальністю дії комплекси ППО Stinger, які були передані нашій країні раніше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Швеція надала нашій країні новий пакет військової допомоги, до якого входять військове спорядження та техніка.

Також ми повідомляли про те, що Великобританія підтвердила передачу нашій країні високоточних ракет.