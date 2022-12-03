Війна — день 283: окупанти штурмують Бахмут, але чекають на наступ ВСУ

Оперативно про головне 3 грудня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 283 дні. Попри те, що ворог продовжує фокусувати зусилля на Бахмутському напрямку і вести там наступальні операції, на інших ділянках фронту справи для росіян йдуть не ліпшим чином. Зокрема, було помічено переміщення військ у Запорізькій області, через що аналітики припускають, що окупанти починають визнавати, що не зможуть утримати всі окуповані території включаючи й Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. При цьому ЗСУ також можуть невдовзі відновити наступальні дії в Луганській області, а тому росіяни розпочали підготовку другої лінії оборони.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Окупанти завдали удару по Херсону, місто залишилося без світла – голова ОВА Ярослав Янушевич.

00:30 ВСУ за дві доби демілітаризували 3 склади з боєприпасами, 2 штаби та паливо окупантів.

00:00 Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що росіяни можуть здійснити ще 3 або 4 масовані ракетні удари по Україні, при цьому ППО ЗСУ здатні збити 75-90% усіх запущених ракет. За його словами, стрімке зменшення кількості ракет на озброєнні Росії змушує її шукати.

Інформація за 30 листопада доступна у зведенні: Війна — день 280: війська росії обстрілюють міста України та штурмують Бахмут

Про те, що відбувалося 1 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 281: енергоінфраструктуру України продовжує "лихоманити", ворог атакує на Донбасі

З даними за 2 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 282: росія побила рекорд втрат в Україні, ЗСУ "продавлюють" ворога на Луганщині