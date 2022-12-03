HIMARS дістають до Армянська: експерт прогнозує оточення великого угруповання ворога

У зв’язку з ймовірністю такого розвитку подій у лавах окупантів почастішали випадки дезертирства.

Найближчим часом херсонсько-кримське угруповання армії росії може потрапити в оперативне оточення, у тому разі, якщо ЗСУ рухатимуться у бік Азовського моря.

Про це розповів "Еспресо" військовий експерт Роман Світан.

"Запорізький фронт зараз має протяжність завширшки 250-270 км, а в глибину близько 100 км до узбережжя Азовського моря. Щільність військ у росіян на цій ділянці, мабуть, найменша серед решти ділянок фронту, тому вони почуваються дуже невпевнено. Ті українські резерви, які були перекинуті з правого на лівий берег річки Дніпро, посилюють і Запорізький фронт, де є три перспективні напрямки майбутньої атаки українських військ: з Оріхова до Токмака та Мелітополя, з Гуляйполя на Пологи та Бердянськ, з Вугледара на Волноваху та далі на Маріуполь ", — заявив Світан.

Експерт додав, що окупанти розуміють складність ситуації, а тому в їхніх лавах частішають випадки дезертирства.

"Зараз почалися морози та підсохло, тому вважаю, що найближчим часом українські війська почнуть виконувати завдання з перетину сухопутного коридору росіян до Криму та вихід на узбережжя Азовського моря. Після виходу до Азовського моря українська армія розтинає російський коридор до Криму та переводить у режим оперативного оточення херсонсько-кримське угруповання противника Оптимальний варіант — вихід на Азовське узбережжя і далі зачистка від росіян, тому що десь через тиждень-півтора у противника закінчаться армійські запаси, тому можна буде впевнено зачищати від росіян і частину Запорізької та Херсонської області., і далі заходити до Криму через Мелітополь. Там є три суходолові коридори: Арбатська стрілка, Чонгар і Перекоп у районі Армянська. До Армянська ми зараз уже дістаємо HIMARS, тобто це справа найближчих тижнів", — пояснив Світан.

Видання зазначає, що думку Світана щодо настання ЗСУ поділяє і публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає, що якщо Україна отримає від США набір озброєнь, то в найкоротші терміни зможе піти у наступ у Запорізькій області. За його словами, можливе "взяття Мелітополя, вихід на узбережжя, створення величезного херсонсько-кримського котла та капітуляція росії".

За даними аналітиків ISW, загальний темп військових операцій Сил оборони України та російських окупаційних військ вздовж лінії фронту останніми днями сповільнився через погіршення погодних умов. Але, мабуть, він прискориться вже з наступних кількох тижнів.

Нагадаємо, що ЗСУ також можуть незабаром відновити наступальні дії і в Луганській області, тому ворог розпочав підготовку другої лінії оборони.