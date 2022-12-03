Таємна допомога Україні, війна за Тайвань та нічні вибухи: новини, які ви могли проспати

Зібрали для вас короткі підсумки минулої ночі

Незважаючи на війну в Україні, світ не стоїть на місці. Поки росіян поступово заманюють у серйозне оточення, у нашій та інших країнах відбувається чимало інших важливих політичних та соціальних подій. Не зупиняється цей процес навіть уночі, про що свідчить ніколи не спляча стрічка новин.

Спеціально для того, щоб ви не пропустили нічого серйозного, "Телеграф" ділиться з вами добіркою останніх подій. Традиційно вони стосуються як України, так і зарубіжжя.

Нічні обстріли

Російські окупанти не лишають в спокої українські міста — вночі під вогнем супротивника опинилася Херсонська, Запорізька та Дніпропетровська області. У Херсоні через удар росіян знову пропало світло. Як повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, одразу ж розпочалися ремонтні роботи, щоб відновити електропостачання.

Також вибухи були чутні в Запоріжжі, але, швидше за все, росіяни атакували передмістя обласного центру. Особливої інформації про атаку немає, але місцеві Telegram-канали вже поділилися знімками наслідків прильоту.

Наслідки прильоту до Запоріжжя

Не обійшлося і без артилерійського обстрілу Нікопольського району на Дніпропетровщині. Подібні атаки окупантів, на жаль, в регіоні регулярні.

Ще одна війна?

Заступник держсекретаря США Венді Шерман вважає, що війна між Тайванем і Китаєм цілком можлива. На її думку, конфлікт може спалахнути, якщо лідер КНР Сі Цзіньпін таки ризикне проявити свій абсолютний контроль, який зараз має над країною. Чиновниця пообіцяла, що Америка допомагатиме Тайваню як мінімум наявністю засобів самозахисту.

США – нова авіація

В Америці вперше за 34 роки публічно представили найновіший стратегічний бомбардувальник B-21 Raider. За словами керівника Міноборони Ллойда Остіна, цей літак буде складно вирахувати навіть найсучаснішим системам протиповітряної оборони.

ЗСУ найкращі!

Українська армія зарекомендувала себе як одну з найкращих у всьому світі. Такої думки дотримується верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Україна чинить опір, відбиваючись від російської агресії, яка намагається жорстоко загнати країну в морок і холод", — зазначив політик, опублікувавши фотографію з українськими військовими.

Росія не планує вести переговори з українцями

У Кремлі не демонструють жодних ознак готовності сісти за стіл переговорів із представниками України. На думку представника Ради нацбезпеки США Джона Кірбі, нещодавня заява прес-секретаря путіна дмитра пєскова про нібито готовність путіна вести переговори з Україною не відповідає дійсності.

"Я б з обережністю ставився до всього, що виходить із Кремля, коли йдеться про подібні заяви, — зазначив Кірбі. — путін не продемонстрував жодних ознак того, що він готовий сісти за стіл переговорів і закінчити цю війну".

Таємна підтримка України

Голова РНБО Олексій Данілов заявив, що деякі країни надають ЗСУ таємну військову допомогу, не бажаючи розкривати публічно свої дії. Чиновник підкреслив: подібний процес загалом не є цілком доступним для всіх бажаючих, а прохання партнерів про непублічність неухильно дотримуються.

"Прийде наша перемога, і якщо країни ухвалять рішення і скажуть, що готові публічно говорити про свою допомогу... Це право кожної країни, ми його поважаємо. Головне, щоб вони нам допомагали", — наголосив чиновник.

Про подальші події дня ви можете дізнаватись у нашому текстовому онлайні: Війна — день 283: окупанти штурмують Бахмут, але чекають на наступні ЗСУ