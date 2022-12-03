Українські військові просунулися в районі Кремінної: актуальні карти боїв в Україні

Погода змінюється та характер бойових дій може змінитися

Удари російських окупантів по критичній інфраструктурі найімовірніше не припиняться, поки росії вистачатиме зброї для досягнення очікуваного ефекту. В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що удари окупантів по критично важливій інфраструктурі навряд чи зламають волю України.

У звіті аналітиків зазначено, що українським військовим вдалося здійснити кілька локальних проривів у районі Кремінної – на південний захід та північний захід від міста. Тим часом на Донеччині окупанти продовжують трохи, але просуватися в районі Бахмута.

Наступ ворог веде й у районі Авдіївки. На півдні тим часом українські удари призводять до того, що у росіян виникають труднощі з правильним розподілом та розгортанням сил у тилу.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Українські військові здійснили кілька проривів на захід від Кремінної — з південної та північної сторони. Повідомляється, що без підтвердження Генштабом, що українські військові могли досягти околиць Червонопопівки. Активізацію українських сил підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши близькість Сил оборони до Кремінної. На цій лінії фронту змінюється погода, оскільки встановлюється негативна температура та бруд на полях замерзає. За даними Генштабу, відбито атаки росіян у районі Червонопопівки та Білогорівки. Росіяни, своєю чергою, заявляють про завдання поразки українським військовим біля населеного пункту.

На захід від Сватового продовжуються локальні бої. Українські війська могли відновити позиції в Новоселівському — геолокація підтверджує їхнє знаходження в населеному пункті. Ймовірно, бої ще тривають, оскільки окупанти заявляють про наявність українських сил у селищі, а Генштаб прозвітував про відбиття атаки на Новоселівське та Стельмахівку.

Карта бойових дій на північному сході України

На Донеччині війська окупанта продовжують мінімально просуватися в районі Бахмута на південь, південний схід і в районі Досвідченого. Бойові дії навколо Кліщівки продовжуються, попри заяви росії про повне захоплення населеного пункту. Окупанти продовжують атакувати на цьому напрямку, не зважаючи на втрати. У районі Авдіївки наступ також продовжується, зокрема на південно-західному напрямку. Захід Донецької області та схід Запорізької частково продовжують утримувати окупанти — тривають бої.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворожим військам можливо непросто розгортати і розподіляти сили у тилу Півдні. Російські військові намагаються підвести частину військ із Херсонщини до лінії фронту у Запорізькій області, адже там зросла активність. Удари українських військ ускладнюють розподіл росіян. У тилу на півдні росіянам також дістається — на північ і на південний захід від Мелітополя було завдано ударів, які знищили як техніку, так і російських військових. Ворог продовжує обстріл Херсона та інших міст на правобережжі Дніпра, під ударом району Гуляйполя (Запорізька область), Дніпропетровська та Миколаївська області.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські військові вже кілька місяців тримають героїчну оборону у Бахмуті. Ворог кидає на місто всі сили, використовуючи широкий спектр зброї. Від Бахмута майже нічого не залишилося. На півдні українські військові мають певну можливість відрізати частину російських окупантів. До одного із сухопутних коридорів до Криму українські снаряди вже долітають.