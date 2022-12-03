"Калібри" росіян у Чорному морі: стало відомо, чому рф не може зараз задіяти ракетоносії

Наразі в акваторії налічується майже два десятки кораблів-носіїв "Калібрів"

Попри те, що російська окупаційна армія вивела в акваторію кораблі із потужними "Калібрами", Чорне море все одно на стороні українців, адже останніми днями там нарощується штормова погода. Через це задіяти ракетоносії рф зараз не здатна.

Як під час чергового ефіру всеукраїнського телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційної пресслужби Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, наразі в акваторії перебувають 18 російських кораблів, серед яких чотири — це ракетоносії.

Вона також додала, що завдяки нарощуванню штормової погоди та посилення вітру, вести удари з Чорного моря росіянам вкрай важко, тож ситуація, що склалася, зараз на боці українців.

"Я часто повторюю, що море на нашому боці й цього разу також. Наразі нарощуються штормові погодні умови та посилюється вітряна обстановка. Ворог вивів на бойове чергування 18 кораблів, вони майже всі намагаються вивести з бази, оскільки це може бути дуже небезпечно з позиції шторму, так і взагалі в їх розумінні", — пояснила вона.

Гуменюк пояснила, що на бойовому чергуванні у Чорному морі наразі перебувають чотири ракетоносії і два з них є підводними, усі готові до використання. За словами чиновниці, українцям не варто втрачати усвідомлення того, що ворог може здійснити масований ракетний удар саме з цих комплексів.

"Це 24 ракети "Калібр", які готові для використання. Треба розуміти, усвідомлювати і пам'ятати, ворог може практикувати масовані ракетні удари, які вони полюбляють робити саме з комплексу озброєння надводного, підводного та повітряного базування. Тому до сигналів повітряної тривоги відносимося серйозно, але без паніки, бо це теж зброя ворога", — долала вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на одному з російських військових аеродромів було зафіксовано близько двох десятків далекобійних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. Усі перебувають у бойовій готовності, що може свідчити про те, що рф може найближчим часом здійснити черговий масований удар по мирних українських містах.