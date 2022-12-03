У росії нова ціль: у Зеленського розповіли, коли може бути наступний масований удар

Тактика росіян змінилася на ще більш цинічну

Через тиждень після останнього масованого обстрілу енергетичних об'єктів України українці очікують на повторну атаку російських загарбників найближчим часом. Проте, ймовірно, що це станеться, коли прийдуть ще більші морози, і таким чином тепер ціллю стане не просто позбавлення людей електроенергії, але й тепла.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю журналістці Юлій Латиніній. За його словами, росія планує "жорстко заморозити українців" і вичікує відповідних погодних умов, оскільки "основний удар у такому разі припадає навіть не на енергетику як таку, а на опалення".

"Мені здається, що зараз тактика росії трохи змінилася — вони чекають на збільшення морозів, глибини морозів, грубо кажучи, щоб температура вночі опускалася там до 8-10 градусів морозу, і ось у цей момент вони хочуть завдати найчутливішого удару по Україні", — розповів Подоляк.

Інтерв'ю з Подоляком

Як повідомляв "Телеграф" раніше, керівниця Об'єднаної координаційної пресслужби Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, чому наразі росія не має змоги задіяти ракетоносії у Чорному морі.