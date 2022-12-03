Повернувся до війська через 17 років: історія льотчика, який поклав життя за Україну

Вадим з товаришами доставляв необхідне озброєння й спорядження підрозділам

Багато українських захисників і захисниць продовжують гинути в агресивній війні після того, як стають на захист України. Стало відомо про героїчну загибель вертолітника авіаційної бригади і посмертно майора Вадима Кравця. На третій день повномасштабної війни він доєднався до побратимів, повернувшись із запасу.

Про це розповів друг Вадима Роман. Коли Вадим повернувся в склад своєї бригади, то зустрів свого наставника і товариша, льотчика І класу, який інструктував його перед першим за довгі роки польотом на вертольоті. Вадиму вистачило кількох тижнів, аби почати літати самостійно. Саме так він повноцінно став командиром вертольота однієї із бригад транспортної авіації.

"Вадим був дуже цілеспрямованим і наполегливим. Він завжди втілював свої плани у життя, завжди досягав того, про що мріяв", — розповів Роман.

Побратим Вадима Кравця згадав, як вони разом з екіпажем виконували бойові завдання. У першу чергу вони займалися доставкою підрозділам потрібного озброєння та спорядження. Часто вони ризикували своїм життям, здійснюючи польоти під шквальним вогнем ППО та авіації росіян.

Роман і Вадим дружили вже давно. Вони познайомилися, коли кравець вже був старшим лейтенантом, а пізніше разом звільнилися в запас. Вони завжди спілкувалися і через 17 років після останнього польоту майже одночасно повернулися до бригади, вставши на захист України.

Нагорода Вадима Кравця

Пізніше Вадима нагородили нагрудним знаком "За зразкову службу". Проте вже через кілька місяців Вадим загинув. Роману подзвонили о 6-й ранку і розповіли трагічну новину.

"Він для мене був, як старший брат. Та й взагалі він був готовий пожертвувати собою заради інших, завжди допомагав у будь-який час дня чи ночі. Безвідмовна людина…була…", — розповів побратим.

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