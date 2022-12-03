"На прізвисько Звір": Ляшко розбурхав мережу новим фото з автоматом

Українці не втомилися робити сотні жартів з приводу початку військової кар'єри екснардепа

Нещодавно лідер "Радикальної партії Олега Ляшка" й колишній народний депутат Олег Ляшко заявив, що склав військову присягу, і тепер регулярно тішить українців фотографіями та відео з фронту. У суботу, у День свого народження, він опублікував чергову фотографію, чим викликав нову хвилю жартів.

Фотографія була опублікована на його сторінці у Фейсбук. Український політик розповів, що йому виповнилося 50 років і нагадав, що Україна переможе загарбників. Як і завжди, користувачі мережі не могли обійти стороною новий контент від Ляшка і продовжують публікувати жарти в Інтернеті.

Олег Ляшко на передовій

Деякі українці, зокрема, не вірять у те, що екснардеп справді виконує бойові завдання на рівні з іншими військовослужбовцями ЗСУ. Подекуди користувачі мережі обуренно натякають на те, що всі ці фотографії більше схожі на фотосесії. Проте загалом Ляшку відповідають жартами, які існують в Інтернеті вже роками.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Олег Ляшко ще на початку осені почав з'являтися на фотографіях у військовій формі. Вже тоді користувачі мережі, журналісти і громадські діячі висловили недовіру з приводу його справжнього місця перебування і в черговий раз висміяли.