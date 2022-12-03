Чи може Україна бити по території росії? У Зеленського дали чітку відповідь

Завдавати ударів по рф чи ні, вирішуватиме лише командування ЗСУ

Україна має законне право завдавати ударів по російській території та вражати на ній військові цілі супротивника.

Про це розповів у коментарі "Телеграфу" член комітету парламенту з питань національної безпеки, а також представник президента при Верховній Раді Федір Веніславський.

За його словами, міжнародні норми, якими регламентуються правила ведення бойових дій, свідчать, що Україна перебуває у стані війни з росією.

"Виходячи з цього, ми маємо законне право атакувати будь-які військові об’єкти на територіях, які росія використовує для ведення війни проти нас", — пояснив він.

Веніславський також зазначив, що лише командування ЗСУ вирішуватиме, чи користуватиметься правом вражати цілі на території країни-агресора чи ні. Представник президента при ВР наголосив, що якогось спеціального дозволу для цього не потрібно.

Як повідомлялося раніше, під час саміту глав МЗС країн НАТО, який пройшов 29 листопада, голова зовнішньополітичного відомства Латвії Едгарс Рінкевичс закликав дозволити Україні використати надану Заходом зброю для поразки цілей росіян на її території.

Більше про те, чи потрібний Україні такий дозвіл та чи є у ЗСУ зброя, здатна завдавати ударів по об’єктах у рф, читайте у матеріалі "Телеграф": Чи законно Україні атакувати цілі на території росії і чи потрібний на цей "дозвіл" від НАТО