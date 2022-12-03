Чи може Україна перемогти росію до весни: озвучено оптимістичний прогноз

У росії вже спостерігаються проблеми з "політичною міцністю"

Україні вдасться завершити війну шляхом комплексного тиску військовими, економічними та політичними засобами.

Як розповів у коментарі 24 каналу політтехнолог Михайло Шейтельман, якщо застосовувати кожен із цих шляхів окремо, то війна може затягтися до кінця 2023 року, проте якщо їх застосовувати у комплексі, то є надія на її завершення вже навесні.

Він зазначає, що війна складається з близько сотні різних складових, проте головних там лише три: зброя та люди, економіка й політика.

Шейтельман каже, що якщо тиснути на росію тільки силовим шляхом, то війна триватиме "до останнього російського солдата" і таким чином може затягтися до кінця року.

Те саме стосується й економічного тиску, де росіяни ще мають певний ресурс, який до кінця року вони розтратити теж не зможуть.

"А ось політичного запасу у росії більше немає — там немає великого запасу політичної міцності", — каже він.

За його словами, якщо об’єднати ці компоненти докупи, то перемоги можна досягти вже до весни. Однак політтехнолог зазначає, що прогнозувати це складно, оскільки політика буває непередбачуваною.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що війна може закінчитись двома способами — перемогою нашої країни або якщо росія сама захоче її зупинити. У цьому контексті він висловив сподівання, що це станеться "найближчими місяцями".