ЗСУ продовжують контрнаступ на Луганщині: актуальні карти боїв в Україні

Обстріли тривають вздовж лінії фронту

Українські військові підняли прапор навпроти Херсона на лівому березі Дніпра. Навіть обмежений перехід на інший берег може стати плацдармом для дій військових. На сході міняється погода — земля вздовж лінії фронту на ділянці Кремінна-Сватове промерзла і темп воєнних дій може зрости.

Як повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW) українські сили, ймовірно, вже продовжували наступ у районі Кремінної. Російські окупанти продовжують атаки на Донеччині — Бахмут, Авдіївка, захід області, а також у східній частині Запорізької області.

Окупанти на півдні продовжують вивозити колаборантів із населених пунктів. Останнім часом – з Олешок.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Українські контрнаступальні дії продовжуються в районі Кремінної та Сватового. Операції можуть відбуватися у районі Куземівки, Коломичихи, Житлівки. З кількох джерел надійшла інформація, що в районі Червонопопівки українські військові могли просунутися. Окупанти будують другу лінію оборону на південний схід від Сватового біля Старобільська. Українські військові б’ють лініями постачання окупантів.

Карта бойових дій на північному сході України

На Донеччині вдалося відбити атаки росіян у районі Соледара та Досвідченого. На Бахмутському напрямі загалом тривають серйозні бої. Окупанти також атакують на південному заході від Авдіївки в районі Невельського, Красногорівки та Мар’їнки. Росіяни також заявили про відбиття українських атак у районі Солодкого та Новомайорська (захід Донецької області) та Шевченка (схід Запорізької).

Карта бойових дій у Донецькій області

Південь України

Окупанти продовжують оборонні дії та обстріли на Херсонщині. З Олешок вивезли усі колаборанти. У Запорізькій області українські сили продовжують бити по скупченнях ворога у Мелітополі та Василівці. Росіяни бояться, що українські військові підуть атакою на цій ділянці фронту.

Карта бойових дій у Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, на яких умовах Україна готова говорити з росією про "гарантії безпеки". Зазначимо, що експерти вважають будь-яке укладання перемир’я з рф зараз — небезпечним для України.