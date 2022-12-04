путін вгамує апетити? У розвідці США розповіли, чого чекати на фронті взимку

Українці знижувати рівень опору не планують, а ось росіянам у боях доведеться дуже непросто

Початок календарної зими та наближення серйозних холодів не змінять ставлення українських військовослужбовців до подій на фронті. За словами голови Національної розвідки США Авріл Хейнс, росіянам на фронті буде набагато складніше, ніж ЗСУ, хоча інтенсивність бойових дій і сповільниться з обох боків.

Більше деталей чиновниця розповіла під час виступу на Форумі нацоборони у Каліфорнії, повідомляє Reuters. Хейнс вважає, що зима з її низькими температурами та високими опадами дещо пригальмує темпи війни. При цьому українські військові не мають наміру відступати чи відмовлятися від захисту якихось населених пунктів.

На думку глави американської розвідки, взимку логічними діями як для ЗСУ, так і для росіян були б спроби відновити запаси та ремонт розбитої техніки. Однак у тому, що окупантам справді під силу провести навіть такі несуттєві зміни у своїй тактиці, Авріл Хейнс серйозно сумнівається.

Українців же загалом чекає непроста зима — у тому числі й щодо роботи цивільної інфраструктури, яка страждає через російські ракетні обстріли. Це впливає на економіку країни, але громадяни готуються до блекаутів, ще більше зміцнюючи свою віру у перемогу.

Російську сторону Хейнс вважає слабшою, ніж українську. При цьому вона наголошує, що, ймовірно, диктатор володимир путін вже обізнаний з більшістю провалів своєї армії, які щиро його здивували.

"Я дійсно думаю, що він стає все більш обізнаним щодо викликів, з якими зіткнулися військові рф. Але нам досі не зрозуміло, чи має він на цьому етапі повну картину того, чим вони викликані… Ми бачимо нестачу боєприпасів, зниження морального духу, проблеми із постачанням, логістикою, є ціла низка проблем, з якими вони стикаються", — зазначила вона.

Також чиновниця наголосила, що, ймовірно, на тлі таких новин путін ризикне відмовитися від деяких політичних цілей, які переслідує його "спецоперація". При цьому він розраховуватиме на їхнє втілення в життя в майбутньому — коли армія стане сильнішою. Проте Хейнс стверджує: російські військові швидко втрачають свої бойові запаси, що змушує політиків шукати озброєння в інших країнах-ізгоях.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у Штатах оцінюють ймовірність продовження масованих ракетних ударів по Україні. Ситуацію прокоментували представники Білого дому.

Також ми писали про те, чому у Литві вважають, що ЗСУ мають більше шансів на фронтові успіхи взимку, ніж російський супротивник.