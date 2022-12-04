Популярні та ефективні: як ЗСУ допомагають німецькі кулемети MG-3 (фото, відео)

Цей вид зброї спеціально був розроблений під стандарти НАТО, які використовують патрони розміром 7,62 мм

Німеччина останнім часом все активніше надає Україні військову допомогу, збільшуючи кількість поставок та розширюючи перелік зброї, котра входить до них. В останній анонсований список поставок включені і легендарні кулемети Maschinengewehr 3 (скорочено MG-3). Це озброєння є модифікацією німецького кулемета MG-42 часів Другої світової, який було покращено відповідно до армійських потреб НАТО.

Детальніше про можливості, характеристики та принцип роботи таких кулеметів розповідає "УНІАН". Варто відзначити, що MG-3, розроблений компанією Rheinmetall, вважається одним із найбільш популярних та дієвих видів зброї у своїй ніші. Більше мільйона кулеметів цієї марки зараз перебувають у всьому світі, його тримають на озброєнні близько 50 армій різних країн.

Що відомо про Maschinengewehr 3

MG-3 за типом зброї відносять до єдиних кулеметів. Таке стрілецьке озброєння можна використовувати як на спеціальній сошці (підставці), так і при встановленні на танки, броньовики та інші бойові автомобілі. Крім цього, кулемет розрахований на роботу зі збройовим верстатом (ще однією опорою для стрільця).

У роботі Maschinengewehr 3 використовується автоматика з коротким ходом ствола та жорстким замиканням за допомогою пари роликів у бойовій личинці. Режим вогню в такому кулеметі автоматичний та безперервний. Зазначається, що швидкість стрілянини в ньому неймовірно висока — він може випустити від 1000 до 1200 боєприпасів за хвилину. Якщо замінити затвор на більш важкий, то MG-3 вдасться "сповільнити" — до 800-950 пострілів/хвилина.

Такими є основні характеристики кулемета. Проте на практиці військові найчастіше використовують набагато коротші стрічки набоїв — близько 250 одиниць. Тому стрілянина з MG-3 найчастіше ведеться короткими чергами по 12-13 секунд. При цьому стрілку варто стежити за тим, щоб ствол не деформувався від перегріву, що з’являється від регулярної стрільби. Розробники продумали цей момент, зробивши ствол кулемета змінним. До кожної з одиниць зброї початково додається кілька додаткових стволів.

Якщо використовувати спеціальний верстат Feldlafette, то Maschinengewehr 3 перетворюється на більш смертоносну зброю. Дальність стрілянини збільшується, а наявність чотириразового прицілу дозволяє стрілку перебувати, наприклад, у окопі, але при цьому продовжувати вогонь.

Стрілянина з MG-3

Важить такий кулемет небагато-немало — 11,5 кг. У довжину зброя сягає 1225 мм. Він здатний вражати мету, розташовану на відстані до 1,2 км (при використанні верстата — 1,6 км). Розрахункова швидкість стрілянини — 820 м/с.

Зазначимо, що в останньому анонсованому пакеті допомоги для ЗСУ у Берліні пообіцяли передати 24 подібні кулемети, які можна встановити на військову техніку. Таким чином, загальна кількість одиниць MG-3, презентованих німцями української армії, збільшиться до 30.

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