Акцент на радянській: полковник пояснив, чому Захід не поспішає давати ЗСУ сучасну зброю

На використання озброєння впливає підготовка військовослужбовців, логістика та інші важливі нюанси

За час повномасштабного російського вторгнення Україна одержала від західних партнерів чимало зброї. У переліку лише останніх поставок – системи ППО Hawk від Іспанії та німецькі кулемети MG-3. Однак більшість озброєння, що передається ЗСУ, є радянським, а не сучасним, і на це є свої причини, говорить полковник запасу Сергій Грабський.

Як військовий експерт пояснив "Телеграфу", західні країни і так використовують практично всі можливості, щоб підтримувати Україну технікою, боєприпасами та іншими потрібними на фронті речами. Акцент на зброю часів СРСР робиться багато в чому тому, що ЗСУ добре вміють поводитися з нею.

"У нас є відповідні системи експлуатації, ремонту та обслуговування цих видів озброєння, на відміну від західних, — пояснює Грабський. — Половина тих же німецьких гаубиць, які ми застосовували, вже потребує ремонту. А ми не можемо цього робити на своїй території".

Це викликає додаткові проблеми — з часом, ускладненою логістикою та, звичайно, великими фінансовими витратами. Тому, за словами полковника, важливо цінувати західну допомогу навіть якщо вона не включає сучасне озброєння. Набагато серйознішою є можливість забезпечити ефективне застосування наявної зброї та її технічного обслуговування.

"Ведеться наполеглива планомірна робота зі збільшення військової могутності України, — наголошує військовий експерт . — І її результатом є те, що противник зупинено фактично на всіх напрямках. Він не має оперативної ініціативи і здатний вести лише окремі спроби наступальних дій на локальних ділянках фронту, як на тому ж таки Донецькому напрямку".

Більше про те, як Грабський оцінює допомогу Заходу ЗСУ, можна прочитати в нашому інтерв’ю: "Не Patriot єдиним": військовий експерт – про "відмову" партнерів передавати Україні сучасні ЗРК

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