Війна триває: експерт розповів, чи буде нова хвиля мобілізації в Україні

До ЗСУ зараз донабирають необхідну кількість людей деяких спеціальностей

Раніше мобілізовані українці воюватимуть до закінчення бойових дій на території нашої країни. Додаткових хвиль мобілізації в Україні проводити не планують.

Збройні сили України мають достатню кількість людей. Тому в нових хвилях мобілізації нема потреби. Наразі МО та Генштаб лише донабирають необхідну кількість людей необхідних спеціальностей. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube каналі.

"У нас нема чіткого розмежування, як перша хвиля, друга, третя, четверта. Такого вже нема. Ми призвали достатню кількість людей. Зараз Міністерство оборони чи Генеральний штаб проводить "підживлення". Тобто вони донабирають необхідну кількість людей необхідних спеціальностей... Я так розумію, що система налагоджена таким чином, що Збройним силам достатньо кількості людей, потрібна лише домобілізація", - сказав Жданов.

Він також зазначив, що мобілізовані українські військовослужбовці будуть воювати до переможного кінця. Водночас вже більш злагоджено працює система ротації.

"Це не означає, що всі дев’ять місяців вони (військовослужбовці, — Ред.) у бою, в окопі, на передовій. Чим далі від початку, тим більш організовано працює система ротації військ на передньому краї. Також Верховна Рада на законодавчому рівні запровадила відпустки до 10 діб для кожного військовослужбовця", – додав експерт.

Нагадаємо, якщо вам прийшла повістка, варто дотримуватися правильного алгоритму дій. Адвокати розповіли, що потрібно робити після вручення повістки і які документи необхідно взяти у військкомат.