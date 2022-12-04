Чекаємо на хороші новини: погода допомагає ЗСУ на двох напрямках (прогноз)

Замерзлими дорогами техніка наших військових може рухатися оперативніше

ЗСУ продовжують контрнаступ на Луганщині, а погода нібито підіграє їм у цьому. Найближчими днями на двох важливих напрямках значно похолодає, що позитивно вплине на бойові дії. У період морозів земля почне підмерзати, а це, своєю чергою, збільшує можливість просування наших військ.

Погода начебто вирішила підіграти українським військовим одразу на двох напрямках — Сватівському та Кремінному. Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів в ефірі "Еспресо".

Кремінна та Сватове на карті

"У нас різна ситуація на різних напрямках. Якщо взяти напрямок з боку Харкова, де Сватове та Кремінна, то там підмерзла земля тільки піде на користь нашим Збройним силам, бо вони там проводять наступальні дії та потроху просуваються. Чекаємо найближчим часом на позитивні новини, які дозволять розвинути успіх ЗСУ", — сказав Гайдай.

За даними сайту Weather, у найближчі кілька днів у Сватовому буде триматися мінусова температура як вдень, так і вночі. Наприклад, уночі 5 грудня очікується до -11 градусів. Починаючи з 9 грудня, почнеться невелике потепління.

Погода в Сватовому

У Кремінній ситуація практично аналогічна. Вночі 5 грудня стовпчики термометрів опустяться до -10 градусів. А плюсова температура на кілька днів повернеться із 9 грудня.

Погода в Кремінній

Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай розповів, що Кремінна та Сватове можуть стати наступними містами на Луганщині, які деокупують українські військові.