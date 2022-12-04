Росіяни використували хімічну зброю на сході України: що про неї відомо (відео)

Українським воїнам доводиться тримати оборону у хімзахисті

Російські війська під час повномасштабної війни з Україною вже давно не гребують використовувати заборонену зброю, а українські воїни знаходять нові докази злочинів росії.

Так, на сторінці Військово-морських сил ЗСУ з’явилася інформація про застосування росією хімічної зброї – аерозольні гранати "К-51".

Що являє собою граната К-51

За даними з відкритих джерел, ця зброя була розроблена в СРСР і є значно потужнішим аналогом гранат для розгону демонстрацій. Усередині її корпусу знаходиться порошкоподібна сильно дратівлива речовина нелетальної дії (ймовірно, CS — 2-хлоробензальмалононітріл). Після початку горіння запалу відбувається реакція усередині гранати. Гаряча речовина підвищує тиск усередині корпусу та вибиває дно гранати, розпорошуючи хмару хімікатів.

Противник, який потрапив у аерозольну хмару, без протигазу не здатний чинити опір і вести вогонь, оскільки руки рефлекторно тягнуться до обличчя, щоб протерти очі. Дихальні шляхи пронизує задишка з кашлем, носові пазухи заповнюють слиз.

У ВМС повідомляють, що цей вид зброї окупанти скидають із дронів на наших воїнів на сході нашої країни. Щоб уберегтися від сильної дратівливої дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту.

"Однак навіть у таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогові і до яких би терористичних методів не вдавалися російські загарбники, морські піхотинці з ще більшою запопадливістю їх знищуватимуть", — ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти мінують територію Донбасу небезпечними боєприпасами.

Також ми повідомляли, що українські військові розповіли про нинішню обстановку під Бахмутом.