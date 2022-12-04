Таємничий український дрон-камікадзе відправили на вирішальне випробування: бойове хрещення не за горами

Не виключається, що дрон покаже себе вже до кінця року

Україна має намір до кінця року протестувати у бою новий безпілотник-камікадзе із дальністю ураження до тисячі кілометрів. Наразі вже було завершено кілька випробувань.

Як повідомила речник "Укроборонпрому" Наталія Сад в ефірі телемарафону, українські фахівці готують БПЛА до випробувань в умови активного впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, сподіваємося, що зможемо перевірити його у бойовому застосуванні", — зазначила вона.

За її словами, компанія обіцяла провести бойовий тест до кінця року і спробує свою обіцянку виконати.

Сад також нагадала, що йдеться про безпілотник, здатний нести на борту до 75 кілограмів вибухових речовин.

Як повідомлялося раніше, про завершення розробки БПЛА стало відомо в середині жовтня, після чергового російського удару по українських містах з використанням іранських дронів "Шахед". Достеменно невідомо, що собою являє цей дрон, які його характеристики або зовнішній вигляд.

Нагадаємо, турецька компанія Baykar завершила випробування високоточної бомби TOLUN, здатної вразити наземну мету на відстані до 30 кілометрів.