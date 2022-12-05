Війна — день 285: ЗСУ тиснуть на Луганщині, а росіяни продовжують звірствувати

Оперативно про головне 5 грудня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 285 днів. З настанням морозів російські війська не зменшили темпів наступу на Бахмутському напрямку, а також почали атакувати у Запорізькій області. Тим часом ЗСУ продовжують тиснути на окупантів на Луганщині та лівому березі Херсонської області, де в деяких місцях уже було піднято український прапор. У відповідь на це росіяни лише посилили свої звірства проти мирного населення, а на сході навіть ризикнули застосувати проти українських захисників не летальну, але все ж таки заборонену хімічну зброю.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 У Запоріжжі пролунала серія вибухів.

00:00 Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що його країна відправить Україні додаткові снаряди до 155 мм артилерії

З даними за 2 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 282: росія побила рекорд втрат в Україні, ЗСУ "продавлюють" ворога на Луганщині

Інформація за 3 грудня доступна у зведенні: Війна — день 283: окупанти штурмують Бахмут, але чекають на наступні ЗСУ

Про те, що відбувалося 4 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 284: росіяни тиснуть під Бахмутом, але отримують "по зубах" на Луганщині