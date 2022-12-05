Вторгнення росії в Україну: Зеленський зробив несподіване зізнання щодо союзників

Ще до вторгнення президент багато разів телефонував путіну, аби зупинити його, проте марно

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що союзники України не надавали Києву розвідувальних даних щодо майбутнього нападу росії. Тож збудувати плани для захисту держави на їх основі українські захисники змоги не мали.

Таку інформацію президент повідомив у своєму інтерв'ю для видання Financial Times. За словами гаранта, попри публічні перестороги Заходу, офіційні особи ніколи не надавали Україні розвідувальних даних щодо подальшого повномасштабного вторгнення росіян.

"Нам ніхто не показував конкретних матеріалів, які б говорили, що вони будуть з того чи іншого напрямку", — пояснив гарант.

Крім того, Зеленський додав, що перед російським вторгненням багато разів намагався зідзвонитися з президентом рф володимиром путіним, щоб повідомити його, що його рішення є великою помилкою та трагедією, однак диктатор на його дзвінки не відповідав.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у своєму інтерв'ю для Financial Times український президент Володимир Зеленський прокоментував заклики західних партнерів щодо повернення України до переговорного процесу з росією. Зокрема, гарант вкотре наголосив, що мови про відновлення діалогу з рф бути не може та пояснив, чому саме Київ дотримується цього рішення.