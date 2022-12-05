Вибухи на аеродромах росії: сезон "бавовни" триватиме далі, експерт назвав причини

Євген Дикий прокоментував "Телеграфу" вибухи на військових об'єктах рф далеко від українського кордону

Україна напевно вже має технічні можливості вражати військові об'єкти на території росії завдяки безпілотним літальним апаратам далекого радіусу дії.

Таку думку "Телеграфу" висловив військовий експерт Євген Дикий, оцінюючи атаку аеродрому "Енгельс" у Саратовській області рф (розташований на відстані близько 800 км від українського кордону) та "бавовну" на летовищі під Рязанню (знаходиться біля 200 км від москви).

"Перше: якщо ви запитуєте, чи можуть у нас бути такі технічні можливості створити дрон саме українськими силами, який пролетить, наприклад, 1,5 тис. км і умовно дістанеться "Енгельса", то так, такі можливості є. Більш того, я можу достовірно стверджувати, що над такими дронами щонайменше з літа цього року точно працюють. Причому не одна команда. Це переважно приватні команди (деякі волонтерські, деякі приватні компанії). Але актуальність цієї задачі дуже очевидна. І тому над цим реально працюють. На якому ступені завершеності були ці розробки? Цієї інформації я не можу надати. Як ви розумієте, її не піарять. Але точно можу сказати, що над цим працювали і нічого неможливого в цьому точно абсолютно нічого немає", — каже Дикий.

Він пояснив, якщо Іран може створювати дрони-камікадзе Shahed, то промисловість України не гірша за іранську, "а навпаки вона не обмежена санкціями по придбанню комплектуючих". А також з огляду на інженерний рівень українських спеціалістів. "Та навіть наявність у нас в руках просто зразків тих самих "Шахедів" (відкриває можливості для розробок, — Авт.), це все і пояснює. Не те, що б це було геть простим завданням, але воно точно абсолютно реалістичне", — наголошує експерт.

До того ж, як нагадав знавець військової справи, українські сили оборони раніше вже успішно впорались із завданням з виводу військових морських цілей завдяки морським дронам дальнього радіусу дії. А використання повітряних дронів, за його оцінкою, — набагато простіша задача, ніж морських безпілотників.

"По-друге, — продовжує він, — а хто сказав, що цей дрон обов'язково пролетів близько 1000 км. Нікуди не зникає можливість, що цей БПЛА міг летіти не 1000 км, а 500 км або навіть 50 км. Адже не забуваймо, що рф не є такою державою, де б українським ДРГ було б складно, скажімо, "загубитися", розчинитися. Коли ж така ДРГ там опинилась, то далі в межах величезної російської території пересуватися можна достатньо вільно. Тому те, що від України до "Енгельса" чимало кілометрів, — зовсім не обов'язково означає, що саме цю відстань пролетів запущений дрон. Значну частину дистанції цілком можливо могли проїхати. А десь може навіть і пройти, а там вже й запустили БПЛА".

Дикий допустив, що в подальшому подібні "бавовни " на військових об'єктах росії далеко від українського кордону і фронту продовжуватимуться.

"Так, велике сподівання, що це тільки перша ластівка. Вона сама по собі вже дуже важлива психологічно. Але поки це більше психологічно. Ми не знаємо, наскільки сильно пошкоджені ці два стратегічних бомбардувальники Ту-95. Проте навіть якщо вони сильно пошкоджені і виведені з ладу, то все одно у росіян їх десятки. Однак якщо ми далі почнемо достатньо регулярно їх діставати, це буде суттєво. Ми остаточно переконалися, що нам не дають далекобійну ППО, яка б могла збивати в повітрі ці цілі. Ну, окей, набагато більше часу стратегічний бомбардувальник проводить не в повітрі, а на землі", — аргументує експерт.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф" раніше, минулого тижня сталися масштабні пожежі в російській Пермі на ТЕЦ, Брянській області на нафтобазі та на складі у Волгограді.

Також ми писали, що в Укроборонпромі розповіли про завершення розробки нового українського озброєння. Мова може йти про ударний безпілотник. Він має дальність до 1000 кілометрів і вагу бойової частини в 75 кг.