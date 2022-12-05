росія випустила залп ракет по Україні: що відомо про вибухи та роботу ППО

Українська ППО тиждень чекала чергового ворожого удару, доки окупанти збирали сили

У понеділок, 5 грудня, російська федерація завдала чергового ракетного удару по мирних українських містах, до якого готувалася заздалегідь. Зокрема, після того, як майже у всіх регіонах країни, окрім Криму, пролунали сигнали повітряної тривоги, розпочали й свою роботу сили ППО. Вибухи чули у Запорізький, Вінницькій, Полтавській, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.

Місцеві телеграм-канали публікують фото та відео прольотів ракет над містами України. Також у мережі шириться інформація про збиття ворожих снарядів на підльоті до Києва, Запоріжжя, Вінниці, Дніпра, Полтави та Одеси.

Інформацію щодо збиття ракет на Одещині вже встиг підтвердити й очільник миколаївської ОВА Віталій Кім. Також він натякнув на успішну роботу української авіації:

"Наші пілоти творять дива. Віримо у ЗСУ!", — йдеться в тексті публікації.

Крім того, є відомості щодо одного прильоту в області. Судячи з інформації одеських тг-каналів, у місті чути поодинокі вибухи.

Своєю чергою секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв також опублікував інформацію щодо обстрілу. За його словами, більшість вибухів, що чула місцеві мешканці — це робота ППО.

"У Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Частина з них – це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдала робота Сил протиповітряної оборони. Дякуємо нашим воїнам за захист! Будьте уважні! Існує вірогідність повторної атаки. Бережіть себе та знаходьтеся у безпечних місцях", — написав він.

Сайт "Телеграф" писав, що внаслідок масштабного ракетного обстрілу України 23 листопада мільйони людей на тривалий час без залишилися без світла, води та опалення.