Двоє добровольців із Польщі загинули на фронті: один із них прославився роликами із передової

Польські добровольці загинули у неділю

Під час боїв в Україні загинули ще двоє іноземних добровольців, які приїхали із Польщі допомогти українцям захищати свою країну.

Як інформують польські ЗМІ, йдеться про Януша Шеремета (позивний Козак) та його колегу Кшиштофа, чоловіки проходили службу в лавах Іноземного легіону ЗСУ.

Наголошується, що трагедія сталася у неділю, 4 грудня, однак інших деталей не повідомляється.

Шеремета також відомий тим, що під час перебування на фронті записував короткі ролики, в яких розповідав про власні спостереження та пережитий досвід.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення в Україні було створено Міжнародний легіон, до якого приєдналися добровольці з багатьох країн світу.

Варто зазначити, що з початку війни свої життя віддали багато іноземців, так на початку грудня стало відомо, що під Бахмутом загинула група добровольців з Грузії, а їх командир отримав поранення. А на початку листопада стало відомо про загибель у Луганській області бійця, який приїхав із Тайваню, щоб захищати Україну.