Чому росія знову вдарила ракетами по Україні та чи застосує путін ядерну зброю: експерт оцінив загрози

Микола Саламаха пов'язує ракетне загростення з "бавовною" на військових аеродромах рф

Черговий масований ракетний удар по Україні найвірогідніше є реакцією кремля на вибухи на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області та на летовищі під Рязанню.

Таку оцінку "Телеграфу" зробив військовий експерт Микола Саламаха, коментуючи можливі причини й наслідки "бавовни" на військових об'єктах рф за багато сотень кілометрів від українського кордону.

"Реакція росії на ці події (під Рязанню і на Саратовщині, — Авт.) сьогодні вже була — черговий масований запуск ракет… Поки ще незрозуміло, як нам протидіяти цьому далі", — зазначив експерт.

Водночас загрози застосування росією ядерної зброї по Україні у відповідь на можливі удари ЗСУ по об'єктах стратегічної авіації рф експерт оцінює як низькі. Як відомо, згідно з військовою доктриною росії, москва зафіксувала своє право застосовувати ядерну зброю у відповідь, якщо виводяться з ладу якісь об'єкти її ядерних сил. В пропагандистських телеграм-каналах рф почалися вже відповідні інформаційні вкидання.

"Нумо виходити з того, що авіаційна компонента так званої ядерної стратегії для росії не найголовніша. Тому що основою в рф все-таки є міжконтинентальні балістичні ракети наземного базування. А ракети повітряного базування — ні. Був навіть такий період, коли росіяни змушені були закуповувати у американців сховища, щоб зберігати боєголовки, які запускають зі стратегічних бомбардувальників. І чесно кажучи, зараз жоден спеціаліст не зможе дати чітку конкретну відповідь, скільки таких боєголовок має росія, готових до застосування", — зазначає він.

За словами експерта, тема також настільки табуйована, що жодної інформації щодо стану ядерного арсеналу росії та її готовності наносити ядерні удари (зокрема по Україні, — Авт.) немає.

"Приблизно така ж ситуація з тактичною ядерною зброєю, коли розказують, що, мовляв, росія може її застосувати і т.д. Але ж для її використання треба мати засоби, спеціалістів і окремі батальйони (які зокрема були в радянській армії) засічки ядерних вибухів, щоб оцінювати результативність ударів і планувати подальші пуски. Цього в рф навіть організаційно немає", — пояснив експерт.

Микола Саламаха також оцінив, наскільки може змінитися хід війни, якщо удари по аеродромах зі стратегічною авіацією рф були нанесені українськими безпілотниками. На його думку, малюнок війни це змінить, якщо Україна матиме велику кількість таких далекобійних БПЛА.

"Все залежатиме від кількості цих дронів у нас, а також рівня підготовки пілотів та пріорітетних цілей. А також наскільки багато ми матимемо операторів, щоб одночасно використовувати ці безпілотники. Адже коли несподівано проривається один-два дрони, тут проблем немає. Як тільки ми почнемо їх застосовувати масово, ворог почне використовувати засоби боротьби з дронами. По-перше, у них досить потужне радіолокаційне поле — ми на відстані понад 100 км не наносимо уражень по їхнім радіолокаційним комплексам і станціям. По-друге, росіяни мають досить велику кількість ще радянських "Тунгусок" та "Панцир-С" (причому вже у двох модифікаціях), які будуть досить ефективними проти БПЛА. Головне для них — правильно визначити пріоритет та розмістити на їхніх об'єктах хоча б по 2-3 комплекси", — аргументував військовий експерт.

Зазначимо, що після вибухів у росії піднялася хвиля паніки, в соціальних мережах звернули увагу на низку важливих нюансів, які супроводжували "бавовну". Багато хто, переглянувши відео з місця подій, запідозрили, що має бути атака зовсім не за допомогою безпілотника (попередня причина вибуху), а нібито за допомогою ракетного озброєння.

Військовий експерт Євген Дикий, коментуючи вибухи в Енгельсі, спрогнозував, що надалі подібні "бавовни" на військових об’єктах росії триватимуть. А відомий волонтер Тарас Чмут розповів про проєкт "хлопок у Москві".