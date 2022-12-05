WSJ дізналася про підставу з боку американців з HIMARS для ЗСУ: що стало відомо

Українські HIMARS не можуть запускати ATACMS

У Сполучених Штатах Америки таємно модифікували реактивні системи залпового вогню HIMARS, які вони передали ЗСУ, щоб не дати Україні запустити ракети по території росії.

Як пише газета The Wall Street Journal, з червня 2022 року США поставили Україні 20 пускових HIMARS і велику кількість ракет із супутниковим наведенням із дальністю дії близько 80 кілометрів. Ці ракети, відомі як GMLRS, використовувалися для завдання ударів по російських складах боєприпасів, логістичним об’єктам і командним центрам на території України.

Однак видання, посилаючись на джерела в Білому домі, зазначає, що пускові установки HIMARS мають унікальну особливість, яка дозволяє регулювати потужність даної зброї. Повідомляється, що Пентагон модифікував пускові установки для ЗСУ, щоб вони не могли запускати ракети великої дальності, зокрема, балістичні ракети ATACMS, дальність дії яких становить понад 300 кілометрів.

"Раніше нерозкриті модифікації показують, на що пішла адміністрація Байдена, щоб збалансувати свою підтримку українських сил з ризиком ескалації з москвою. Вони також відображають побоювання представників адміністрації, що українські партнери можуть перестати виконувати свою обіцянку не завдавати ударів по території росії зброєю, наданою США"., — Зазначили в WSJ.

Зазначимо, що з появою на полі бою американських HIMARS Україна з’явилася можливість цілити по ворожих об’єктах, перебуваючи за межами лінії фронту. З того часу тема РСЗВ HIMARS стала дуже болючою для росії через нездатність окупаційної армії протистояти їм. У зв’язку з цим російські ЗМІ та чиновники постійно запускали фейки про знищення цих машин. Водночас Україні поки що не дають далекобійні тактичні ракетні комплекси ATACMS, здатні подолати відстань 300 км. У Білому домі побоюються, що удари по території росії можуть призвести до третьої світової війни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американська корпорація Boeing запропонувала Пентагону постачати Україні свій аналог ракет для РСЗВ HIMARS. Вони летять удвічі далі, при цьому коштують у 15 разів дешевше.

Також ми повідомляли, що військовий експерт Роман Світан розповів, куди зараз можуть дострілити українські HIMARS.